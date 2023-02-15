情人節變母親節｜MIRROR四子與媽咪慶祝 AK阿嫂獲江氏三兄弟煮大餐

昨日是情人節，不少藝人在社交平台大放閃彈。不過，亦有不少人選擇與媽咪共度這個日子，當中包括MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong)、陳卓賢(Ian)、呂爵安(Edan)及邱傲然(Tiger)。

江家大嫂最威威

AK在IG限時動態分享與媽咪的合照，留言表示代父送花，之後再貼出兩老合照，但以花花遮住他們的容貌，同時他又分享餐桌上的美食留言說︰「突如其來一天假期，馬上回家阻住我爸媽二人世界，情人情快樂。其後他分享哥哥在家下廚的片段，並寫道︰「咩事我呀哥平時又唔煮飯，又啱啱結婚第一個情人節，竟然都唔陪阿嫂要返嚟煮飯俾我哋食，好可疑。」

之後他轉載阿嫂的限時動態，見到AK與阿哥一齊下廚。阿嫂表示自己不想食情人節套餐，於是婚後第一個情人節交由老公發辦，並稱最愛老公炮製的南瓜忌廉湯，而最重要的是有「大中細AK煮情人節大餐，好似勁好多，哈哈哈哈哈。」