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娛樂
2024-02-15 10:53:24

情人節｜Edan與爵爸拍拖睇《盜月者》 「巨豬」Stanley、Jeremy各自遊日本

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Edan與爵爸拍拖睇《盜月者》。

Edan與爵爸拍拖睇《盜月者》。

昨日是情人節，MIRROR成員各有不同方式度過，陳卓賢(Ian)推出新歌《Lost at First Sight》，呂爵安(Edan)上午才化身「單身魔法道士」，在社交平台頒獎鼓勵今年單身人士，仍然能做一隻驕傲的單身小狗，轉過頭即去拍拖睇戲，不過今次拍拖的對象是罕有出鏡的爵爸，Edan上載兩父子的合照，寫著「情人節活動同真。老豆拍拖入戲院睇《盜月者》老豆話好睇！！而我都三刷了，大家快啲入場睇啦。」他自爆買了全場得8個位的VIP場，並hashtag「唔知幾耐冇同老豆出街了」相中兩父子雖然戴著口罩，但爵爸亦獲不少粉絲留言大讚有型。

爵爸獲粉絲大讚有型。 Edan才化身「單身魔法道士」送祝福。 Edan送吻。 Edan頒獎鼓勵單身人士做一隻驕傲的單身小狗。 Stanley與Alina在日本滑雪過情人節，好鬼sweet。 Stanley與Alina和侄仔往日本滑雪。 Jeremy身在日本，不忘向fans派心。 Jeremy獨自遊日本。

Stanley與Alina滑雪過情人節

完成MIRROR演唱會後，「巨豬」邱士縉(Stanley)和李駿傑(Jeremy)都往日本旅遊放假，不過今次就各有各玩，「大表波」Stanley與女友Alina和家人一起往日本北海道滑雪，他在社交平台上載型爆單板滑雪短片，寫道，「好開心今年買咗人生第一塊板，我會滑好啲架板板，唔會辜負你架!今日first ride 開開腳，聽日重回舊地跳跳跳。」他亦在IG 限時動態分享與女友Alina一齊滑雪的短片，以及與侄仔的合照。至於Jeremy則獨自外遊，他寫道，「情人節快樂自己一個嘅旅行但其實好多朋友係同一個地方所以又唔係自己一個放個舒服假期，返去要繼續努力排練啦。」

Stanley買了人生第一塊滑雪板。 Jeremy獨自遊日本。 Stanley「大表波」本來要為操肌戒口，但旅遊忍不住吃熱狗。 Stanley分享型爆滑雪片。 Anson Lo情人節派福利，送「「I 搣 U」可愛相。 Anson Lo情人節派福利，送可愛「「I 搣 U」照片。 Frankie在IG Story分享與女友十指緊扣的照片。

Anson Lo U

盧瀚霆(Anson Lo)po可愛靚相寫著「I U 情人節快樂」，至於早前宣布有新戀情的陳瑞輝(Frankie)就在IG限時動態，分享與圈外女友十指緊扣的照片，寫著「Happy Valentine’s Day」，非常sweet。

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