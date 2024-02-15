情人節2024｜Edan與爵爸拍拖睇《盜月者》 「巨豬」Stanley與Jeremy各自遊日本

昨日是情人節，MIRROR成員各有不同方式度過，陳卓賢(Ian)推出新歌《Lost at First Sight》，呂爵安(Edan)上午才化身「單身魔法道士」，在社交平台頒獎鼓勵今年單身人士，仍然能做一隻驕傲的單身小狗，轉過頭即去拍拖睇戲，不過今次拍拖的對象是罕有出鏡的爵爸，Edan上載兩父子的合照，寫著「情人節活動，同真。老豆拍拖入戲院睇《盜月者》，老豆話好睇！！而我都三刷了，大家快啲入場睇啦。」他自爆買了全場得8個位的VIP場，並hashtag「唔知幾耐冇同老豆出街了」相中兩父子雖然戴著口罩，但爵爸亦獲不少粉絲留言大讚有型。

Stanley與Alina滑雪過情人節 完成MIRROR演唱會後，「巨豬」邱士縉(Stanley)和李駿傑(Jeremy)都往日本旅遊放假，不過今次就各有各玩，「大表波」Stanley與女友Alina和家人一起往日本北海道滑雪，他在社交平台上載型爆單板滑雪短片，寫道，「好開心今年買咗人生第一塊板，我會滑好啲架板板，唔會辜負你架！今日first ride開開腳，聽日重回舊地跳跳跳。」他亦在IG限時動態分享與女友Alina一齊滑雪的短片，以及與侄仔的合照。至於Jeremy則獨自外遊，他寫道，「情人節快樂，自己一個嘅旅行，但其實好多朋友係同一個地方，所以又唔係自己一個，放個舒服假期，返去要繼續努力排練啦。」