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娛樂
2023-09-23 13:52:36

情牽煇黃經典演唱會｜群星大唱經典名曲 汪明荃壓軸出場

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情牽煇黃經典演唱會｜群星大唱經典名曲

]陳潔靈打頭陣獻唱《今晚夜》。

一連兩場「情牽煇黃經典演唱會」首場晚 (22日) 在紅館隆重舉行，全場爆滿，藝人薛家燕、羅家英和剛推出新歌的瑪姬、以及傳媒人查小欣、汪曼玲等也是座上客。演唱會先由音樂總監徐日勤和他的樂隊演奏多首煇黃金曲揭開序幕，接著首位打頭陣的歌手陳潔靈獻唱今晚夜，之後 Elisa說：「今晚見到很多好朋友，真的是任何回憶也全回來。在以往的煇黃演唱會，煇哥或霑叔都會坐在觀眾席聽我們唱歌，但今年連煇哥也走了，一切都成為往事，今晚再次唱他倆的作品時心情的確有點不同，因此我們更加要將他倆的作品繼續傳承下去。」她續說：「煇黃這兩個字不單止是等同煇哥和霑叔兩位巨匠，也代表了他倆一起創造的香港樂壇輝煌年代，因此我們今晚除了會獻唱煇哥和霑叔的作品外，也會演繹在這個輝煌年代其他巨匠的經典歌曲。」最後Elisa星夜星塵明星結束了她表演的部分。

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仙杜拉獲二胡大師伴奏

另一位也是由加拿大遠道回港的仙杜拉在二胡大師霍世潔`的伴奏下，表演了廣東歌經典中的經典啼笑姻緣，及後的送郎風雲令觀眾掌聲不斷。即將在十月時麥花臣場館舉行個唱的龍婷，先以焚心以火和大家見面，及後的國語歌更讓小龍女大show舞功，而和李佳及周吉佩合唱的鐵血丹心世間始終你好即時把觀眾帶進金庸的武俠世界。從北京特意回港的羅嘉良獻唱了季節近代豪，他說煇哥和霑叔是香港樂壇瑰寶，很多樂迷包括他自己也是聽他們的歌曲長大。

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葉麗儀獻唱上海灘

至於從澳洲回港參加今次演唱會的葉麗儀先以上海灘萬般情龍虎鬥喚起觀眾的回憶，Frances 說每次開演唱會，樂迷都必定會點上面三首歌，她很多謝煇哥和霑叔寫了這三歌給她，她說常常有人問她不斷唱這幾首歌會否很悶她回應：「好的歌，無論唱多少次，聽多少次，都有它的味道，都一樣精彩」，之後她再獻唱了明日天涯木蘭花，彷如舉行了一個迷你個唱。

壓軸出場的汪明荃為觀眾帶來了用愛將心偷京華春夢千山總是情，汪阿姐說：「今晚不單止是重溫煇哥及霑叔留給我們的作品，也是一次重聚的好機會。在過去數年，你和我相信也經歷了不少，雖然有過擔憂，亦會緊張、失望，但風雨過後總有天晴，今日又再一次聚頭，分享大家都喜歡的歌曲接著她以勇敢的中國人結束了獨唱部分。

葉麗儀 葉麗儀 汪明荃 汪明荃 最後一眾歌手合唱了一曲《獅子山下》完成第一晚演出。
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