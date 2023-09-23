情牽煇黃經典演唱會｜群星大唱經典名曲 汪明荃壓軸出場

一連兩場「情牽煇黃經典演唱會」首場於昨晚 (22日) 在紅館隆重舉行，全場爆滿，藝人薛家燕、羅家英和剛推出新歌的瑪姬、以及傳媒人查小欣、汪曼玲等也是座上客。演唱會先由音樂總監徐日勤和他的樂隊演奏多首煇黃金曲揭開序幕，接著首位打頭陣的歌手陳潔靈獻唱《今晚夜》，之後 Elisa說：「今晚見到很多好朋友，真的是任何回憶也全回來。在以往的煇黃演唱會，煇哥或霑叔都會坐在觀眾席聽我們唱歌，但今年連煇哥也走了，一切都成為往事，今晚再次唱他倆的作品時心情的確有點不同，因此我們更加要將他倆的作品繼續傳承下去。」她續說：「煇黃這兩個字不單止是等同煇哥和霑叔兩位巨匠，也代表了他倆一起創造的香港樂壇輝煌年代，因此我們今晚除了會獻唱煇哥和霑叔的作品外，也會演繹在這個輝煌年代其他巨匠的經典歌曲。」最後Elisa以《星夜星塵》和《明星》結束了她表演的部分。

另一位也是由加拿大遠道回港的仙杜拉在二胡大師霍世潔`的伴奏下，表演了廣東歌經典中的經典《啼笑姻緣》，及後的《送郎》和《風雲》令觀眾掌聲不斷。即將在十月時於麥花臣場館舉行個唱的龍婷，先以《焚心以火》和大家見面，及後的國語歌《夢》更讓小龍女大show舞功，而和李佳及周吉佩合唱的《鐵血丹心》和《世間始終你好》即時把觀眾帶進金庸的武俠世界。從北京特意回港的羅嘉良獻唱了《季節》、《近代豪倈傳》，他說煇哥和霑叔是香港樂壇瑰寶，很多樂迷包括他自己也是聽他們的歌曲長大。

葉麗儀獻唱 《 上海灘 》

至於從澳洲回港參加今次演唱會的葉麗儀先以《上海灘》、《萬般情》和《龍虎鬥》喚起觀眾的回憶，Frances 說每次開演唱會，樂迷都必定會點上面三首歌，她很多謝煇哥和霑叔寫了這三歌給她，她續說常常有人問她不斷唱這幾首歌會否很悶 ? 她回應：「好的歌，無論唱多少次，聽多少次，都有它的味道，都一樣精彩」，之後她再獻唱了《明日天涯》和《木蘭花》，彷如舉行了一個迷你個唱。

壓軸出場的汪明荃為觀眾帶來了《用愛將心偷》、《京華春夢》及《萬水千山總是情》，汪阿姐說：「今晚不單止是重溫煇哥及霑叔留給我們的作品，也是一次重聚的好機會。在過去數年，你和我相信也經歷了不少，雖然有過擔憂，亦會緊張、失望，但風雨過後總有天晴，今日又再一次聚頭，分享大家都喜歡的歌曲」，接著她以《勇敢的中國人》結束了獨唱部分。