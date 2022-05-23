情色經典《艾曼紐》拍新版 邦女郎Léa Seydoux挑戰大膽性愛場面

法國情色經典小說《艾曼紐》即將被改編成電影，並由法國女星「邦女郎」Léa Seydoux 主演！由Emmanuelle Arson創作嘅小說《艾曼紐》於1959年出版，講述年輕外交官妻子Emmanuelle情慾解放之旅，當年小說因為情節大膽而一度成為禁書。

電影版於1974年面世，由Just Jaeckin執導、荷蘭女星Sylvia Kristel主演，電影充滿大膽情慾畫面，包括裸露、自慰、機艙交歡等等，大膽風格引起熱潮，喺法國Arc de Triophe戲院上足11年，成為軟性情色電影代表！《艾》變成系列電影，最後拍咗7集，續集更於香港取景！

事隔多年再次將小說搬上大銀幕，新版將由憑Happening榮獲威尼斯金獅獎嘅Audrey Diwan執導，並與Rebecca Ziotowski共同撰寫劇本。Audrey前作Happening講述60年代墮胎屬違法，女性所面對嘅困境，睇中《艾曼紐》當然唔止性愛場面，著墨更多女性情感及自我探索。

Léa Seydoux 近日出席康城時笑言某些男導演太多妄想又覺得女性難以理解，所以更鍾情與女導演合作。談到新作《艾曼紐》，佢指導演Audrey Diwan希望拍現今女性嘅故事「現實存在卻少有於電影中被提及嘅女性故事。我完全明白導演嘅意圖，《艾》將以女性視點出發有關女性與佢情慾嘅故事。」

Léa貴為影展常客，戲路廣泛，憑《接近無限溫暖的藍》走紅，更成功打入荷里活，做埋邦女郎，不過無因為成為荷里活影星而放棄法國影壇，繼續兩邊走！期待Léa與導演Audrey擦出火花，拍出超越經典嘅新版「艾曼紐」！

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