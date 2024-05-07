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娛樂
2024-05-07 13:44:26

情色電影《調教你女友》大玩情虐7天 被封俄羅斯版《格雷的五十道色戒》

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俄羅斯情色電影《調教你女友》大玩7天為限的情慾禁忌遊戲。

俄羅斯情色電影《調教你女友》大玩7天為限的情慾禁忌遊戲。

俄羅斯浪漫情慾片《調教你女友》(Naughty Girl)後日在香港上映，故事聚焦個性硬朗的大學女生與建築界天之驕子之間的錯配愛情，更大玩7天為限的情慾禁忌遊戲，包括S&M與綑綁等，卻玩出熾熱戀火，「色」放最浪漫刺激的愛慾，更被形容是俄版《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)

俄羅斯浪漫情慾片《調教你女友》本周四在港上映。 《調教你女友》男女主角均有全裸演出。 《調教你女友》被封為俄羅斯版《格雷的五十道色戒》。 《調教你女友》聚焦個性硬朗的大學女生與建築界天之驕子之間的錯配愛情。 《調教你女友》聚焦個性硬朗的大學女生與建築界天之驕子之間的錯配愛情。

情色電影《調教你女友》標榜大膽畫面，女主角安娜絲塔詩雅雲斯妮(Anastasiya Reznik)身高58寸半，年僅26歲，濃眉與厚唇別具冷艷氣質，曾演出過俄羅斯迷你劇《Doomsday》及《Dropper》，今次在《調教你女友》飾演聰明而硬朗的女大學生，為保育自然與拯救動物不遺餘力，卻因為反叛好勝，竟接受男主角的打賭挑戰，同居試愛7天，無懼對方使出奇招百般挑逗示愛，大膽迎戰甚至反擊挑機，毫不扭捏造作，可見內心野性難馴，卻逐漸落入愛慾陷阱，情難自控。戲中與男主角激戰的床戲令人看得怦然心動，海報亦率先展示了她遭綑綁約束時的完美體態，性感撩人。男主角亞歷山大彼得洛夫(Alexander Petrov)亦屬個性型男，舞台劇演員出身，曾參演法國大導演洛比桑執導的特工電影《ANNA》，今次演不羈自負的富二代也絕不「錫身」，一場多P情慾戲全裸大戰數名美艷俄女，火辣刺激，一定讓觀眾看得血脈沸騰。《調教你女友》本月9日起在港上映。

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