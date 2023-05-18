惠而浦「内置式廚電系列」代言人 古天樂公開下廚 全新廣告「原味回憶館」拍攝花絮曝光 自認廚藝不精 即興以電影作品為「古」法秘製菜式命名

向來支持電影發展的古仔（古天樂）繼早前突破亞洲電影票房No.1後，亦繼續突破自己！自認廚藝不精的古仔，獲邀成為美國知名家電品牌惠而浦「内置式廚電系列」代言人。早前於品牌即將開幕的產品陳列室，拍攝以「原味回憶館」為主題的廣告影片及造型照。古仔破天荒展示廚藝，與大家分享他在片場裡回憶的味道，更即席以自己的電影作品為菜式命名！他更談到，認同品牌形象及意念與自己一樣：實事求是、不斷打破既有框架、力求進步，因此接到品牌的合作邀請時便一口答應。

破天荒為品牌拍攝下廚 全因理念相同

與美食有關的拍攝，可能要數到1999年播出的電視劇《美味天王》。古仔︰「本身我煮嘢食真係唔叻，但就好鍾意食住家飯，有時間我都盡量陪屋企人。今次代言家用廚電，都即管將平時企係側邊學到嗰幾招耍返出嚟！」他續稱：「我份人一向都低調，實事求是，覺得惠而浦同我嘅理念好夾，產品亦實力十足！加上今次『原味回憶館』概念俾咗個機會我分享吓心聲，我梗係一口應承！」

創意大爆發 即興以電影作品為菜式命名

古仔雖然自稱廚藝不精，但拍攝期間展現出有板有眼的功架，令在場一眾女工作人員紛紛變成古太，大飽口福及眼福。古仔今次一口氣炮製4款菜式，更爆發創意小宇宙，以自己的電影作品為菜式命名，大賣口乖︰「原來我都幾煮得架喎，哈哈！不過你睇我好似好架勢咁，又「古」法炮製又盛，實情係我識揀廚電至真！」