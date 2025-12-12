惠英紅曾膽粗粗從16樓跳下背部留疤 大爆連替身也不敢跳

現年65歲的影后惠英紅從影至今逾48年，在影視圈獲獎無數，曾憑電影《長輩》、《心魔》及《幸運是我》三度奪得香港電影金像獎最佳女主角，憑《血觀音》獲頒第54屆金馬獎影后，演技早備受肯定。惠英紅近年主力在內地發展 ，昨日(10日) 她盛裝出席於澳門舉行的《2025實力派MAT年度盛典》，她在台上就大爆演藝生涯中的難忘事。

驚險跳樓戲份 惠英紅憶起曾拍攝一段從16樓跳下來經歷，她說：「我記得有一部電影要我從16樓吊著一條小威也跳下去，當時連我的替身都不敢跳，那時已經天黑了沒辦法我就自己上威也，每次我跑到邊上又不敢，第三次之後我跟武指指導說你一腿把我蹬下去。這個鏡頭到現在都沒有一個女人能做到，只有一條小威也，因為下面是大馬路，沒有保護，威也斷掉就斷掉。可是，真的當時威也到3樓時回彈勾住斷掉了，我人沒事，如果是男的直接摔了在土瓜灣。」

被問到當時是哪裏來的勇氣？ 惠英紅坦言自己是動作演員，要尊重工作 ：「如果我說不想做就很難看，也很難交代，那時候我覺得再不做天黑了，那個景也沒有了。我跟我的經理人說千萬不要告訴我家裡人，我怕出危險。結果安全，但是現在背後有個疤。」網民都紛紛留言大讚惠英紅能今日的成就是值得擁有的。