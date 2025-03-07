惠英紅首位打女影后 由好功夫到好演技膺三屆金像影后

惠英紅年輕時獲張徹導演賞識 首演《射鵰英雄傳》女二演出亮眼 惠英紅祖籍為滿洲正黃旗人，滿姓為葉赫那拉氏，原本她的家族是山東大戶人家，惟經歷時代變遷，惠英紅的父母於1950年代由內地到香港生活。 惠英紅在香港出生，有兄弟姊妹八人，她排行第五。因為家貧，她的四位兄姐都被賣往學京戲，而她童年時曾在灣仔街頭做小販，叫賣香口膠。 那個年代，不少影視藝人都是夜總會舞蹈員出身，獲得導演等幕後人士賞識而加入演藝圈。當時十多歲的惠英紅，也渴望能夠做明星，就到大型夜總會任職舞蹈員，等待有慧眼人士的賞識。 皇天不負有心人，當時張徹導演的副導午馬要為電影《射鵰英雄傳》選角，相中了惠英紅，後來她經試鏡後，獲得張徹導演賞識入行，成為了「邵氏」演員。1977年，年僅17歲的惠英紅參演第一部電影《射鵰英雄傳》，飾演第二女主角穆念慈，演出亮眼而受讚。

惠英紅肯搏不怕苦做打女 22歲奪首個電影金像獎影后 當時影圈流行拍武打片，很少用替身，女演員都要親身上陣。惠英紅雖然未學過武術，但她為人聰明，也願意學，能吃得苦，即使曾被拍得辛苦不已，但仍然捱下去。因為她知道生活逼人，她若捱不過這一關，可能沒有機會再在影圈中生存。她希望成為明星，能改善家中生活。 她的努力和堅持並沒有白費，很快獲得更多演出的機會。1979年起，惠英紅得到劉家良的提攜，憑敏捷的身手參演多部功夫片而漸漸走紅，從而建立打女形象。 1982年，她更憑電影《長輩》奪得第一屆香港電影金像獎最佳女主角，也是金像獎史上至今唯一憑武打片贏得影后殊榮。入行五年，惠英紅已得到人生第一座影后獎座，風頭一時無兩，成為邵氏的當家武打女星，片約不斷。 不過，不斷拍武打戲，也令拚搏的惠英紅換來一身傷患，甚至曾被打斷鼻骨、斷腳等。雖然惠紅英曾向公司爭取轉變戲路，但未能成功。她惟有繼續做打女。

惠英紅走過人生低谷 重新出發憑《心魔》第二度封影后 1990年代，香港的武打片開始走下坡，文藝愛情片種抬頭。身為武打女王的惠英紅自然首當其衝，拍戲量逐漸減少。以往的英氣打女形象不再被熱捧，她開始要接演一些二、三線的角色。 由人生高峰跌落谷底，逐漸被觀眾遺忘，這種落差打擊令惠英紅陷入憂鬱情緒中，患上嚴重情緒病，她更曾一度服藥自殺，經歷生死一線間。幸好，惠英紅得到家人和朋友的支持和開解，終於她克服心魔，逐漸康復，也調整了心態，在千禧年後開始逐步復出幕前。 惠英紅曾受訪表示，做人要能屈能伸，即使遇上波折，也要繼續前行。每個角色，她也會用整個生命去演。 她不單復出拍戲，也加入了無綫電視拍劇，重新出發。她想讓觀眾重新認識她、認同她的演技，她並不是一個只會拍打戲的演員。 果然，惠英紅用一部部劇集和電影引證自己的演技。2009年，她更憑電影《心魔》飾演佔有慾極強的母親角色，先後奪得多個獎項，包括第29屆香港電影金像獎最佳女主角、第10屆華語電影傳媒大獎最佳女主角、第10屆中國長春電影節最佳女主角、第46屆金馬獎最佳女配角、第4屆亞洲電影大獎最佳女配角等共八項大獎，成績斐然。 相隔28年再奪女主角獎，惠英紅不諱言，因早年首次獲影后時太年輕，不太了解獎項對演員的意義。在經歷事業高低起跌後再獲獎，就特別顯得彌足珍貴。

惠英紅2017年獎項大豐收 先後奪金像獎及金馬獎影后 2010年，惠英紅離開無綫。往後，她演出過《殭屍》（2013）、《Mrs. K》（2017）等電影，都有出色表現。2017年，她憑《幸運是我》的認知障礙症患者一角，第三次封香港電影金像獎影后，同年又以台灣電影《血觀音》飾演手段高明並利用女兒的「棠夫人」一角，首登金馬獎影后。 2018年，惠英紅以自由身身份重返無綫拍攝劇集《鐵探》，飾演為權力不擇手段的總警司Madam Man，演技再受到讚賞，更獲得《萬千星輝頒獎典禮2019》最佳女主角。同年，她獲得第12屆亞洲電影大獎「卓越亞洲電影人大獎」，實力得到一致的肯定。