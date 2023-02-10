想見你｜許光漢、柯佳嬿、施柏宇不負相遇 只要好好經歷就不會遺憾(有片)

2019年大熱的台灣穿越劇《想見你》風靡亞洲觀眾，一人分飾李子維和王詮勝兩角的許光漢榮升男神，施柏宇人氣急升，女主角柯佳嬿分飾黃雨萱和陳韻如，憑劇集第二度獲封金鐘視后，早前連韓國都要翻拍。相隔3年，延續劇集故事的電影版《想見你》於今日(9日)上映，3位主角早前特地來港宣傳，大談鳳南小隊再合體和重演角色的感受，對於電影的宣傳Tagline「去愛、去失去，要不負相遇 」，各人亦有不同見解。

公開 「 搲撈 」 3人上周末(4日)來港展開3日2夜宣傳之旅，甫抵達機場已有過百粉絲接機，謝票場的觀眾反應熱烈，許光漢直言，「很驚喜，想不到香港粉絲這麼熱情奔放。」柯佳嬿半說笑指，「台灣觀眾比較害羞和內斂，可能已看厭我們。」問到可有興趣拍香港電影時，3人大表雀躍，柯佳嬿和許光漢自言看港產片長大，柯佳嬿主動提及早前獲星爺在IG回覆「我也想見你」時，仍難掩興奮之情，「對香港電影有一種嚮往，有機會當然想試試。」施柏宇隨即公開「搲撈」，「請各電影導演製片找我們合作！」

許光漢「不脫不拍」？ 許光漢憑《想見你》俘虜大批「許太」的心，既是陽光暖男李子維，又是成熟穩重的王詮勝，問到較喜歡哪角色？他稍作沉思才答道，「喜歡李子維，因他是很純真純粹的屁小孩，他做甚麼事也很天真，至於王詮勝則喜歡柔軟細膩的部分。」其實早於12歳時已參演周杰倫《三年二班》的MV，立志要成為歌手的他，輾轉做了演員，至2021年終能圓夢。許光漢的戲路甚廣，曾在《陽光普照》演品學兼優的自殺高中生，在《罪夢者》又化身亦正亦邪的黑幫，更上演hehe虐戀，最近於現正在台灣上映的喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》與演男同志的林柏宏上演冥婚，不乏大膽的裸露演出，被問到接戲準則時，柯佳嬿率先代答，「一定要脫，不脫不演！」許光漢沒好氣反擊，認真表示，「只要喜歡那故事，不管甚麼角色，不給自己設限，都會嘗試，過去現在未來也這樣做。」

圓滿劇版的遺憾 從拍劇初遇到電影版再遇，重演觀眾喜愛的角色，柯佳嬿坦言心情忐忑，開心也擔心，「因為劇集版已經很完美，有個很好的結局，拍成電影還能說些甚麼？我覺得電影版像是禮物，送給喜歡《想見你》的觀眾，這電影可圓滿劇集版的少少遺憾。」許光漢補充說，「但新的故事，在新的宇宙和平行時空，當中也有一些新的遺憾。」畢竟，劇集已播畢3年，柯佳嬿幽默自嘲，「我最大感受是體力沒以前那麼好！」她形容拍電影版猶如模仿自己拍劇時創造的角色，故也重看劇集作準備，「當角色和故事被觀眾記住後，已有自己的模樣，拍電影時就像模仿當時的狀態和感覺，是蠻特別的功課。」有拍劇的經驗作根基，許光漢自言電影版較易掌握，「不過時間線仍有點錯亂，要有穿越的時間表作參考。」施柏宇形容戲內戲外都像是跟老朋友見面。

眼神成熟的小屁孩 從外表看，26歲的施柏宇轉變最大，他特地留鬍子演莫俊傑，「當初跟導演討論時，希望莫俊傑應跟他們相襯一些……」他搞笑地向兩位「前輩」謝罪，續說：「我覺得比較難是心理，始終跟當時的純粹和稚嫩感，有些差別。」柯佳嬿搶白說，「我覺得他們的眼神變得……(施：穩重？)不是啦，比較有故事，我可能也有變化，但沒那麼大，他們的眼神都更成熟。」當年的許光漢仍未爆紅，如今已貴為男神，柯佳嬿望望對方，「他突然有很多關注和報道，起初感覺有點遙遠，再見面後發現就是一樣的屁，大家可能看光漢和柏宇很帥，但他們在我心目中，一直都像台南拍劇兩個月時，很家居的樣子。」柏宇笑著回應，「都是兩個小屁孩。」 施柏宇當年拍劇煞科時激動爆喊，柯佳嬿大爆他當時壓力很大，整個人很繃緊，今次大有進步，懂得自己培養情緒，施柏宇雀躍表示，「今次反而沒有哭，當初拍劇時太緊張太稚嫩，對兩位前輩來說我是新人，可能像橡皮筋拉得太緊，突然放開就會釋放情緒，經歷過那次，他們分享一些經驗，怎樣變得更好的方法，我是抱著開心的心情拍電影。」

哪怕失去 仍勇敢愛 電影宣傳Tagline是「去愛、去失去，要不負相遇」，柯佳嬿認為，「這告訴我們只要好好經歷就不會有遺憾，我覺得人有遺憾，或多或少因當初沒有去經歷，無論高中生的決定、感情或親情關係，如果當初已盡最大努力，即使結局不好，心裡的遺憾也不會太大。」他們都認同「愛與失去」並行，施柏宇認為，「若你說去愛，就有可能失去，所以當愛的時候就勇敢，但也做好心理準備(會失去)。」3人相遇，造就這套神劇和電影的誕生，如果當初沒有相遇會如何？許光漢認為目前是最好的安排，但也不忘補充，「我們說不定會在別的劇集遇上。」施柏宇認為3人能在同劇遇上，是緣分安排，故不會像劇中人選擇回到過去，「若我回去改變了甚麼，說不定由其他人演莫俊傑，只要將來變得更好便可。」