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娛樂
2023-02-12 11:52:53

想見你｜開畫票房成新片之冠 柯佳嬿、許光漢、施柏宇盼再來港宣傳

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柯佳嬿、許光漢和施柏宇3人行來港為電影版《想見你》宣傳。

柯佳嬿、許光漢和施柏宇3人行來港為電影版《想見你》宣傳。

睽違3年，由柯佳嬿、許光漢和施柏宇主演的大熱穿越台劇《想見你》，電影版於上周四(9日)正式在香港公映，單日票房達82萬，登上新片開畫票房冠軍。3位主角早前來港進行密集式謝票宣傳，對電影版取得佳績大為感動，不約而同地表示期待再來港，柯佳嬿和許光漢更特地拍下情人節宣傳短片，以廣東話跟觀眾打招呼。

柯佳嬿和許光漢在情人節宣傳短片中，特地以廣東話跟大家打招呼。 柯佳嬿和許光漢在情人節宣傳短片中，齊齊派心。

受寵若驚好珍惜

《想見你》電影首日累積票房逾130萬成為新片開畫票房冠軍，周五單日達95萬，累積票房已逾300萬。佳嬿非常感謝香港朋友對《想見你》電影的支持，「希望你們還喜歡這個禮物。過去三年因為疫情，見面變成一件困難的事，現在有機會能帶著電影到各地宣傳，心裡非常珍惜。希望接下來有更多機會，再次到香港跟大家見面。」對於之前到港宣傳受到粉絲追捧，現在電影又賣座，施柏宇也預估不到：「真的非常感謝大家的支持，覺得受寵若驚，希望很快能有機會再跟大家見面！」許光漢對有此好成績更是感恩：「謝謝香港朋友的一路陪伴與支持，很開心這次有機會可以大家見面，希望大家喜歡我們為你們準備的禮物，期待下次再相見。」柯佳嬿和許光漢更特別拍下一段視頻，希望情人節大家在戲院一起看《想見你》！

鳯南小隊柯佳嬿、許光漢和施柏宇趁宣傳空檔，鬼馬合照。 鳯南小隊柯佳嬿、許光漢和施柏宇默契十足。 鳯南小隊柯佳嬿、許光漢和施柏宇默契十足。

推出情人節限定場 

除了香港票房報捷，韓國上映兩周累積入場人次已超過25萬。適逢下周二(214日)是情人節，電影公司早前推出214日於K11 Art HouseCinema City朗豪坊《想見你》情人節限定場($268)，包括有兩張電影戲票及一個為電影特別製作的錄音帶款式錄音機(每人限購一套)，甫推出便火速售罄。故此，電影公司再度加開兩場情人節限定場，讓更多觀眾可以帶著戲中最有標誌和重要的錄音帶進場，完場可以用這個錄音機錄下給身邊最愛的人，度過浪漫的情人節。

 

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