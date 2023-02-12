想見你｜開畫票房成新片之冠 柯佳嬿、許光漢、施柏宇盼再來港宣傳

睽違3年，由柯佳嬿、許光漢和施柏宇主演的大熱穿越台劇《想見你》，電影版於上周四(9日)正式在香港公映，單日票房達82萬，登上新片開畫票房冠軍。3位主角早前來港進行密集式謝票宣傳，對電影版取得佳績大為感動，不約而同地表示期待再來港，柯佳嬿和許光漢更特地拍下情人節宣傳短片，以廣東話跟觀眾打招呼。

受寵若驚好珍惜

《想見你》電影首日累積票房逾130萬成為新片開畫票房冠軍，周五單日達95萬，累積票房已逾300萬。佳嬿非常感謝香港朋友對《想見你》電影的支持，「希望你們還喜歡這個禮物。過去三年因為疫情，見面變成一件困難的事，現在有機會能帶著電影到各地宣傳，心裡非常珍惜。希望接下來有更多機會，再次到香港跟大家見面。」對於之前到港宣傳受到粉絲追捧，現在電影又賣座，施柏宇也預估不到：「真的非常感謝大家的支持，覺得受寵若驚，希望很快能有機會再跟大家見面！」許光漢對有此好成績更是感恩：「謝謝香港朋友的一路陪伴與支持，很開心這次有機會可以大家見面，希望大家喜歡我們為你們準備的禮物，期待下次再相見。」柯佳嬿和許光漢更特別拍下一段視頻，希望情人節大家在戲院一起看《想見你》！