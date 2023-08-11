愛回家丨龔燁失憶賤精回歸　龔水CP甜蜜不再激嬲網民：編劇技窮到要玩失憶

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》一直深受劇迷同網民愛戴，贏盡口碑及收視。唔少劇中演員成功入屋，有幾對劇集CP仲深入民心，包括「龔水CP」張景淳及呂慧儀，不過最近嘅劇情就令到「龔水迷」非常不滿，仲留言激動鬧爆編劇。

人前人後都非常恩愛嘅龔燁及熊若水，一直想生BB但未有實現，最近劇情就講到熊若水為求子而不惜人工受孕，但龔燁因一次意外，導致過去幾年嘅記憶全失，由好好先生變回乞人憎嘅賤精，仲要唔記得咗自己已經同熊若水已經結婚，更坦言自己係崇尚單身主義。二人由sweet到爆嘅夫妻變成陌路人，再加上龔燁嘅賤精性格回歸，搞到熊若水非常難過，兼喊晒口咁返熊家。

熊若水為求子而不惜人工受孕

劇集出街後，張景淳及呂慧儀分別喺IG出PO，張景淳寫上：「今晚個集，龔水夫妻好sweet，然後龔燁失憶。接二連三避開危機，最後還是中蕉。整定要出意外。」及「今晚個集消失的愛人。如果記憶消失了，人就跟隨消失？」

呂慧儀就寫上：「我躺病床你微笑，你躺病床我在哭。到底發生什麼事？當一切回歸原點。今晚龔水。」、「醒返，點都好過唔醒嘅。。。之但係。。。你哋聽晚再睇啦。。。無咩我匿埋喊吓先喇！」及「努力盡力用盡想得到的方法，讓你記起這些年觀眾們都記得的我們，有血有淚再添些汗水是必須的。。。」