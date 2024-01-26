愛回家｜亞洲超星團搶佔黃金時段惹不滿　網民：情願日日睇《開心速遞》

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》深受觀眾喜愛，無論收視定係口碑都好過唔少重頭劇，唔少藝員更憑劇中角色成功入屋。 邀請Rain擔任節目總製作人 劇集喺2020年1月4日起，由星期一播到星期日，一星期播足7日，不過喺上年11月25日開始，偶像選秀節目《亞洲超星團》接替《愛·回家之開心速遞》星期六晚8點半時段，《愛·回家》改為一星期只播6日，直至《亞洲超星團》播映完畢。由於《亞洲超星團》收視平平，但又搶佔黃金時段，結果引起網民不滿，紛紛留言狠批該節目。

《亞洲超星團》作為TVB第一檔偶像選秀節目，重視程度當然有返咁上啦！節目邀請亞洲舞王Rain擔任節目總製作人，並搵嚟農夫、蘇志威、程瀟及朱正廷擔任超星導師，更雲集65位來自內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等地嘅「超星練習生」，致力打造一隊具影響力嘅7人限定男子組合。

收視一直徘徊喺10幾點 《愛·回家之開心速遞》長期係TVB嘅「收視之冠」，但今次竟然要讓位俾《亞洲超星團》，雖然《亞洲超星團》成功搶佔呢個黃金時段，不過佢嘅收視一直徘徊喺10幾點，成績認真麻麻，所以引起一班《愛·回家之開心速遞》粉絲不滿，紛紛留言狠批《亞洲超星團》，例如「搞咁大壇嘢 但0 noise」、「講真我就冇乜睇無線㗎喇，但愛回家令我會睇，係好睇嘅」、「其實，可以唔可以將《亞州超星團》調去9點播放呀？」及「我一集都冇睇到，睇到預告佢哋嗰啲化妝真係冇得頂，個個成隻鬼咁」等等。