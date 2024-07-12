愛回家｜古佩玲否認企C位　網民湧樂易玲小紅書求減戲份

古佩玲（Kelly）於2019年參加香港小姐競選勇奪季軍而與TVB簽約，成為旗下經理人合約藝員，及後被安排於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」一角，之後又得到《萬千星輝頒獎典禮2023》「最具潛質新人」獎項。日前，TVB安排《愛‧回家》25位演員為劇集拍攝新片頭及全新主題曲《這個家》MV，古佩玲由原本靠邊位置轉而企正C位，極受重視，不過劇迷對於呢個安排就唔係咁滿意，仲喺TVB高層樂易玲小紅書帖文下留言投訴。
MV中亦與風少打情罵俏
新片頭其中一幕25人大畫面時蘇恩磁被安排企喺最後第四排嘅最邊位，三太白天娥（樊亦敏飾）則與大龍生（羅樂林飾）被安排企喺第二排，熊樹根（劉丹飾）及熊樹仁（單立文飾）亦同樣企第二排，反觀古佩玲就企正C位，MV中亦與風少（陳浚霆飾）打情罵俏。
唔少網民對於古佩玲企C位及戲分愈來愈多感不滿，紛紛到樂易玲小紅書帖文下留言。
吃飯時段看，看到想嘔
即使樂易玲所發布嘅係與黃宗澤嘅合照，但網民都懶理，只求表達不滿情緒：「愛回家有個角色出現得很突兀，還有不合理，可以減少她的戲份嗎？」、「自從愛回家班主演越來越多離開劇組，然後又咁出面捧個膠面，愛回家已經完全變質，不值一看，已棄劇好耐」、「樂小姐救救愛回家吧 真的是變膠回家了」、「原本每晚因愛回家開電視，現在看到神婆就想丟爛部電視」、「樂小姐，愛回家神婆戲份可不可以少點啊，吃飯時段看，看到想嘔」等等；不過，都有網民表示好鍾意睇素素同風少呢一Pair人。
然而，古佩玲於出席活動接受媒體訪問時表示MV企位由公司安排，指該鏡頭係大家包圍住丹爺，自己只係食物鏈底層；呂慧儀亦幫口指該鏡頭係由上面影落去，中間位一定喺丹爺。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈