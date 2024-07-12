愛回家｜古佩玲否認企C位　網民湧樂易玲小紅書求減戲份

古佩玲（Kelly）於2019年參加香港小姐競選勇奪季軍而與TVB簽約，成為旗下經理人合約藝員，及後被安排於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」一角，之後又得到《萬千星輝頒獎典禮2023》「最具潛質新人」獎項。日前，TVB安排《愛‧回家》25位演員為劇集拍攝新片頭及全新主題曲《這個家》MV，古佩玲由原本靠邊位置轉而企正C位，極受重視，不過劇迷對於呢個安排就唔係咁滿意，仲喺TVB高層樂易玲小紅書帖文下留言投訴。

MV中亦與風少打情罵俏

新片頭其中一幕25人大畫面時蘇恩磁被安排企喺最後第四排嘅最邊位，三太白天娥（樊亦敏飾）則與大龍生（羅樂林飾）被安排企喺第二排，熊樹根（劉丹飾）及熊樹仁（單立文飾）亦同樣企第二排，反觀古佩玲就企正C位，MV中亦與風少（陳浚霆飾）打情罵俏。