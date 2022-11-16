愛回家 | 張盈悅被指外形唔討好兼演技唔掂 網民：希望她不要再出現了

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》長拍長有，劇集不時會加入新人，除咗為觀眾帶嚟新鮮感之外，同時亦可以給予新人機會。過往都有唔少藝員憑劇中角色深得觀眾愛戴，因而人氣急升，不過唔係個個角色都得到觀眾喜愛，就好似分別喺劇中飾演「島大女神」秀貞及接龍實習行政人員Fanny嘅張盈悅（Joyce），佢早前仲被網民指佢外形唔討好兼演技唔掂。

近日有網民喺小紅書出PO，上載有張盈悅嘅電視截圖，並話：「請TVB不要硬捧新人啦」，之後再留言話：「真的不是我故意拍醜她，是她的鏡頭差不多都是這樣表情，我隨機拍的」。之後，唔少網民都留言支持樓主嘅講法，例如「怎麼不捧candy，那麼漂亮的女孩，幾乎一直打醬油」、「她好煨瑣啊」、「趕走Anita 俾呢幾個，真係唔知tbb諗咩」」、「其他新人我覺得都可以，這個真的希望她不要再出現了。」、「捧落選港姐都唔捧Candy，真無語」、「好討厭看到這個角色」、「那個Fanny是跟呂冠軍同屆的 當時看到她入選港姐已經覺得奇怪 外型不討喜而且還寒背」、「很懷疑這個女的是不是有後台的」、「對啊 次次都浮誇地說話 眼睛又老是往上看 好奇怪」、「我見到佢即刻轉台」、「每次說話都超浮誇，嗓子超大，超級吵的」、「佢真係好樣衰，點解TVB會簽佢」及「已經不是演技好不好的問題了，看到她說話，表情已經生理不適，很難受」等等。

曾擔任驚嚇演員

現年24歲嘅張盈悅，畢業於美國音樂及戲劇學院，並曾於全球最大專營萬聖節活動嘅公司擔任「驚嚇演員」。Joyce喺2020年參選《香港小姐競選》，佢喺第一次見傳媒時縮膊頭兼寒背，並以碎花裙及棗紅色口罩示人，令唔少網民唔睇好佢。雖然Joyce最終15強止步，不過仍獲TVB簽約成為旗下藝人，入行以嚟Joyce都係飾演閒角，例如《欺詐劇團》秘書、《回歸》KOL及《美麗戰場》參選佳麗等等。另外，佢亦有參與綜藝節目，例如《大整蠱》、《#後生仔傾吓偈》及《冇人性教育》等等。

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