愛回家｜楊卓娜/黎諾懿/姚瑩瑩等初代演員Re-U 網民：最愛查李施（有片）

TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，演員之間關係依然非常好。日前一班《愛·回家》初代演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。

楊卓娜機向楊明莊思明催婚

羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，並分別寫上：羅天池「真正的《愛回家》太久沒有見大家了，一見面就笑到失控，非常温暖非常開心的一個晚上」、張達倫「愛回家聚會！大家永遠都充滿愛，笑聲，關懷，問候，支持。雖然我們的愛回家已經是10年前了，但我們的愛是永遠不變的，所以可以咁講，我們才是真正的「愛。回家」。希望未來大家有機會再一齊合作，同埋下次再齊人啲」及楊卓娜「終於可以見到面啦！點解我哋每次見面都咁開心？每次都可以笑到幾乎call白車！入行咁多年，最開心就係收割到呢一班兄弟姊妹 #永遠的愛回家 #查理斯律師樓」，影片中楊卓娜拎起電話向鏡頭Say hi，之後身後嘅劇中演員好友張達倫、黎諾懿、楊明、莊思明及姚瑩瑩等人都笑容滿面兼舉起勝利手勢，場面熱鬧。另外，楊卓娜仲趁機向楊明及莊思明催婚，嚇到佢哋掩嘴憨笑。