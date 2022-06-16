愛回家︱疑影射圍封強檢及搶物資情景 網民直指TVB：嘩 好斗膽

TVB處境劇《愛•回家之開心速遞》一向係討論度相當高嘅長壽劇集，不過近年被批評質素每況越下，網民仲話編劇冇晒貨，就好似曾經將Netflix原創劇《魷魚遊戲》情節神還原，被指內容抄得就抄。不過日前（14日）播出一集「殭滅之城」就令網民嘩然，劇情講述嘅疫情橋段疑似影射香港抗疫實況，被網民指完美抽水，甚至唔相信自己睇緊TVB。

劇情嘅時間軸係喺古代，講述宋縣令（許家傑飾）管治嘅城鎮爆發「殭屍病毒」，於是訂立一系列措施阻止病毒擴散，亦下令圍封熊家開設嘅「速熊客棧」14日；熊心如（蘇韻姿飾）提議「強行檢測」方案，被檢出身上有被咬或抓傷痕跡的人士需送往隔離，客人亦需通過檢測以取得「清白護照」先可以入往，十足影射圍封強檢及疫苗通行證。此外，無學過醫嘅根叔（劉丹飾）亦發明「菊花清殭錦囊」，直言：「唔使食㗎，袋喺身就得，迷信嘢嚟！」，結果引起搶購潮，疑似還原疫情期間香港市民搶防疫物資及連花清瘟膠囊的情況。

有心水清嘅網民都留言指，劇情明顯暗示疫情封城，表示呢次TVB作風好大膽：「今集古裝好好笑！間中有啲天馬行空，又反映現實嘅劇情好正！」、「黐咗咩線？呢個係CCTVB嚟？」、「竟然影射連花清香係迷信野，真大膽」、「水都被抽乾了」、「今次我撐《愛回家》編劇喎！借故諷今！」、「咁大膽玩影射」及「嘩 好斗膽」 等等。

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