愛回家︱疑影射ERROR成員193開cafe 網民：成日抽ViuTV藝人的水

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》深得觀眾喜愛，劇情除咗輕鬆搞笑又溫馨之外，仲經常跟貼社會時事並轉化成劇情，好似最近劇集（第1643集）就講到人氣偶像蔥頭（丘梓謙飾）歌影視三棲發展順利，深得大量粉絲愛戴，所以佢仲開拓副業，開設以個人為主題嘅cafe，成功吸引大小姐（林淑敏飾）及一眾粉絲到場支持，不過呢個劇情被指疑似影射ERROR成員193（郭嘉駿）。

ViuTV人氣男團ERROR成員193一向都好有生意頭腦，除咗成立個人時裝品牌之外，早前佢同朋友合資位於紅磡嘅精品咖啡店開幕，成功吸引唔少人幫襯。而最近嘅《愛·回家之開心速遞》劇情就講到蔥頭開設以個人為主題嘅咖啡店，成功吸引大量粉絲支持，不過蔥頭就話目的唔係賺錢，而係希望有個地方同粉絲聚會同交流。蔥頭呢個諗法啟發Terry（李偉健飾），因為佢身邊冇人想聽佢拍戲嘅事，所以佢就打算有樣學樣開cafe，不過就被大小姐反對，當時大小姐仲話開cafe要七位數字。最後Terry就搵KC（歐瑞偉飾）一齊搵大龍生（羅樂林飾）幫手，期間KC就話蔥頭同Terry都唔識做生意，不過蔥頭名氣大，所以佢間cafe先賺到錢。最後Terry成功開設cafe，客人可以感受片場嘅氣氛，並大受歡迎成為城中熱話。不過餐廳喺網上有極多負評，大小姐及大龍生都要求Terry將cafe結束，不過Terry拒絕，Terry答應用兩個星期時間去改革餐廳，最後仲搞到病咗。最後，大小姐同KC將cafe改造成龍力王私人演藝館。

193未開Cafe已蝕20萬

早前193與友人合共投資200萬開Cafe，仲話未開業已經蝕咗20萬。餐廳開業後，成功吸引唔少人幫襯，不過有網民喺討論區投訴咖啡店價錢貴及食物偷工減料，好似一份雞蛋三文治已經盛惠98蚊，三文治外觀感覺足料，不過就被只只係切開上半放入餡，下面只係齋包，即係好似淨食包咁，令網民感到相當唔抵同搵笨。之後，193霸氣回應話「Cafe不嬲都係呃錢嘅，要平可以去食兩餸飯，我呢度有埋裝修，價錢嚟講算正常。不過對於網民嗰張（食物）相，我同拍檔了解過，亦訓斥咗員工，下次你哋再嚟，包你食到嘔。」

唔少網民都認為呢集《愛·回家之開心速遞》劇情疑似影射193，留言話：「成日抽Viu Tv 藝人啲水！自己努力啲啦」及「算把啦，大台最叻拎ViuTV 藝人抽水，完全無創作能力」、「真係慘成日要消費人地個台啲人，好可憐」等等。

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