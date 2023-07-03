愛回家｜細龍太與細龍生母子再合體 網民：好掛住呢個組合

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》上周五（30/6）播出第2000集，自抽豪門爭產、BBQ大團圓等等。《愛．回家之開心速遞》等TVB劇集大結局橋段。劇集播出以來，有唔少角色已離開劇組，包括熊心如（蘇韻姿飾）、金城安（周嘉洛飾）以及細龍太（陳思圻飾；前名陳偉琪）。劇集尾聲提到熊心如同金城安「有排都未返嚟」，亦未有提及細龍太，令唔少觀眾感到失望。日前，陳思圻於IG分享與「細龍生」鄭世豪及「二太」蘇恩磁為自己慶祝生日嘅飯聚合照。

愛回家「同鄉會」傾足一日 陳思圻表示佢哋三個一係唔見，一見就雞啄唔斷，寫道：「轉左3次場， 傾足一日，超過10個小時。咁耐冇見，感覺依然。感激有你們：奶奶+廢柴老公」，更Hashtag「#細龍生 #細龍太 #陳思圻 #愛回家 #愛回家之開心速遞」。一班網民紛紛留言：「好掛住呢個組合」、「細龍生細龍太返嚟啦」、「一家團聚」、「最強組合」、「好掛住細龍太，冇左細龍太之後難睇左好多」、「幾時回歸」等等。