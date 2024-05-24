愛回家｜「細龍生」鄭世豪IG宣布離巢　效力廿四年感謝TVB

於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍生」龍力士嘅鄭世豪，早前繼「紅衫魚」熊心如蘇韻姿離巢後亦盛傳將會離開TVB。24日，佢喺社交網站宣布離巢，亦疑似預告今晚將會播出最後一集佢有份參演嘅《愛·回家之開心速遞》。

感激一班伯樂們

／ 感謝有一個平台✨讓我可以成長學習發展了廿四年的人生，感激曾經信賴信任合作過的一班伯樂們，如無大家一點一滴的提點愛護支持教導，就沒有仍堅持的鄭世豪可以出現了🙇🏻‍♂️💪✨



今晚將會係道別的一夜，而離開一個小社區後會如何，我也不知道，也沒打算，一切隨緣吧。❤️



再次感激各位觀眾朋友的支持，有聽我唱歌的，有睇我演戲的，大家都令我能夠讓爸爸媽媽感動過，讓家人放心，感覺並沒有浪費這廿四年的光陰。🥹🙏✨／