愛回家｜「細龍生」鄭世豪IG宣布離巢　效力廿四年感謝TVB

於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍生」龍力士嘅鄭世豪，早前繼「紅衫魚」熊心如蘇韻姿離巢後亦盛傳將會離開TVB。24日，佢喺社交網站宣布離巢，亦疑似預告今晚將會播出最後一集佢有份參演嘅《愛·回家之開心速遞》。
感激一班伯樂們
／ 感謝有一個平台✨讓我可以成長學習發展了廿四年的人生，感激曾經信賴信任合作過的一班伯樂們，如無大家一點一滴的提點愛護支持教導，就沒有仍堅持的鄭世豪可以出現了🙇🏻♂️💪✨
今晚將會係道別的一夜，而離開一個小社區後會如何，我也不知道，也沒打算，一切隨緣吧。❤️
再次感激各位觀眾朋友的支持，有聽我唱歌的，有睇我演戲的，大家都令我能夠讓爸爸媽媽感動過，讓家人放心，感覺並沒有浪費這廿四年的光陰。🥹🙏✨／
自98年開始參加過一百次比賽
現年45歲嘅鄭世豪加入娛樂圈前做過唔同行業嘅工作，例如首飾設計。熱愛唱歌嘅佢喺中學時期已經參加多個歌唱比賽，佢喺接受傳媒採訪時仲話自98年開始參加過一百次比賽，有60至70個獎項，當中包括冠、亞、季軍及多個台風獎。
佢仲參加過兩屆新秀歌唱比賽，不過都無緣晉身決賽，所以就報讀2001年嘅無綫藝員訓練班。入行至今24年，佢做過無數次冇對白嘅路人、街坊、士兵及侍應等跑龍套角色，直至近年終憑「細龍生」一角成功入屋，前年更憑《鐵拳英雄》擔正正劇的男配角「畢易」，演技備受讚賞。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈