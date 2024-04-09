愛回家｜蘇韻姿加入「脫無者」行列 被雪逾一年宣布離巢

蘇韻姿(Andrea)憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「紅衫魚」熊心如一角成功入屋，疑因工作態度問題被雪藏，自去年初劇情交代熊心如跟前男友朱天梯(梁証嘉飾)到歐洲視察廠房後，一直未有再於劇集出現。雖然去年中開始出席《非份之罪》及《黑色月光》等活動及拍攝，但似乎未成功解凍，她轉而參演音樂劇《我們的青春日誌》。近日她更被TVB官網除名，而其IG亦不見任何TVB經理人聯絡資料。

今日中午，被雪藏超過一年的蘇韻姿在個人社交平台上載報名參選香港小姐時的照片，宣布結束與TVB的8年賓主關係，她寫道，「依家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。」接著她逐一多謝曾勵珍、樂易玲、曾志偉和曾合作的監製導演。