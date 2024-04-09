愛回家｜蘇韻姿加入「脫無者」行列 被雪逾一年宣布離巢

蘇韻姿(Andrea)憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「紅衫魚」熊心如一角成功入屋，疑因工作態度問題被雪藏，自去年初劇情交代熊心如跟前男友朱天梯(梁証嘉飾)到歐洲視察廠房後，一直未有再於劇集出現。雖然去年中開始出席《非份之罪》及《黑色月光》等活動及拍攝，但似乎未成功解凍，她轉而參演音樂劇《我們的青春日誌》。近日她更被TVB官網除名，而其IG亦不見任何TVB經理人聯絡資料。
今日中午，被雪藏超過一年的蘇韻姿在個人社交平台上載報名參選香港小姐時的照片，宣布結束與TVB的8年賓主關係，她寫道，「依家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。」接著她逐一多謝曾勵珍、樂易玲、曾志偉和曾合作的監製導演。
多謝TVB栽培
蘇韻姿2016年參選《香港小姐競選》以殿軍成功入行，2017年就加入《愛·回家之開心速遞》劇組，被提名「最佳女配角」，但去年被傳因經常遲到、不肯認錯及推卸責任而遭雪藏。她首先多謝珍姐，「喺我一個人嚟到香港嘅時候，俾機會我演熊心如，令到我喺香港都可以有一個家。亦都令到多左人認識我、有不同嘅工作，學到好多中文。多謝您咁多年嘅教導栽培。我會好好緊記你教我嘅一切。」繼而多謝樂小姐及經理人同事，「由選美到入行，一路都好照顧住我，教我點樣做好一個藝人。仲有Management嘅同事，多謝你哋一直嘅照顧及幫忙，我會加倍努力！」當然還有曾志偉，「多謝志偉哥！ 你嘅指導，加上鼓勵，令到我發現自己可以有好多可能性。我會keep 住你俾我嘅正能量。」
熊家人給予家的感覺
另外，她亦感謝讓她成功入屋的《愛·回家》監製林建祥，「多謝監製祥哥！喺拍攝愛回家呢幾年嘅鼓勵、你對拍戲嘅熱情、創作力，有直啟發我，真係好榮幸能夠同你合作！多謝熊家人，冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺。」還有離開TVB前的劇集《黑色月光》的監製鍾澍佳，「多謝監製佳導，俾個好好嘅機會我參與，令到我見識多咗，學咗好多嘢，非常期待套劇播出！仲有好多謝俾機會我嘅綜藝監製們，我知道自己嘅經驗少，所以感激你哋信任，俾我去嘗試不同嘅工作！」最後，她多謝所有關心和愛錫她的台前幕後朋友，並會記住一齊渡過過的美好時光。」