愛回家｜賈名媛現身《中年好聲音》邱芷微原來係歌唱高手

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中扮演「賈名媛」的邱芷微(Chelffy)早前參與《中年好聲音》，當時評判之一的曾志偉見到她來面試時，不禁問道︰「到底夠年紀未？」原來Chelffy明天便35歲了，而她本身是參加歌唱比賽而入行，其後憑住「賈名媛」一角而為人熟悉。

Chelffy今日在社交平台寫下長文回應網民的正反意見，她表示2007年參加歌唱比賽時是2007年，當時仍是少女一名，轉眼再度參加同類比賽已是中年。她稱當年奪得季軍，但「獎項並沒有帶給我順利地成為一位歌手，甚至有段時間我變得好討厭唱歌。之後亦因為生活，結果我轉咗去從事幕後工作，甚至曾經轉過行，但最後亦都機緣巧合之下做咗演員，並花時間跟不同的導師學習及鑽研演技，拍多啲戲好過。」但她未有放棄過當歌手，並於17年至19年自資出歌，坦言當時被不少人指她戇居，浪費金錢。