愛回家｜邵初登場獲封「翻版陳法拉」　網民：比古佩玲順眼

愛回家｜邵初剪走7吋長髮登場 獲網民大讚似陳法拉及睇好跑出

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》不時加入新角色，繼2022年香港小姐冠軍林鈺洧（Denice）加盟，於劇內飾演初戀Cafe侍應，又再有港姐於近日播出嘅集數出現。2021年香港小姐季軍兼友誼小姐邵初就於24日的第2341集登場，飾演律師Minnie。 與姚子羚平起平坐成為「曾女郎」 劇情講述大龍生（羅樂林飾）喺「大陳」手上挖角Minnie（邵初飾），聘請佢成為臨時合約員工處理非禮官司，令KC（歐瑞偉飾）擔心地位不保於是玩針對，官司結束後以為Minnie已離職，點知因為佢做得太好令大龍生直接轉做正職員工，仲被法律部同事稱呼佢做「Min姐」。

邵初為中越混血兒，入行初期已被安排跟黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》及《北京冬奧》、擔任《識貨2》、《新春開運王》、《思家大戰》等綜藝節目嘉賓，以及提名《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」，去年無綫總經理曾志偉到珠海出席樓盤活動，邵初更與姚子羚平起平坐成為「曾女郎」陪同出Trip，又被安排夥拍視帝黎耀祥、胡定欣拍攝《巾幗梟雄之懸崖》，可見相當得寵。

「氣質好好呀」 邵初於參選港姐時被網民批評老顏，而且抨擊佢以27歲之齡參選，係「老餅」港姐，不過邵初今次加入《愛．回家》劇組就一改長髮形象，剪走七吋長髮，以一頭短髮示人，被網民大讚比長髮年輕又有辨識度，有網民指邵初比古佩玲順眼，仲似似地陳法拉、何佩瑜及劉嘉玲，亦希望佢之後可以有更多戲份：「她樣子比租客順眼多了」、「好過膠面怪太多了」、「短髮沒有之前的那種老氣，髮型換得很成功」、「氣質好好呀」等等。