愛回家｜54歲樊亦敏選港姐後再次泳裝上陣 時隔34年再以無遮掩泳裝姿態示人

TVB王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》本周一至五晚8點半翡翠台播出一連五集，每集一小時的「全運會篇」。昨晚（5日）播出「運動是王道！」一集，講述「三太」白天娥（樊亦敏飾）懷疑「大龍生」龍敢威（羅樂林飾）有新的追求目標，因而落力瘦身減肥希望得到大龍生注意，可惜弄巧反拙…另一方面，「風少」龍璟風（陳浚霆飾）網店「尋寶圖」成員被龍力蓮（林淑敏飾）逼迫，工作量與壓力同時暴升，惟有透過暴飲暴食減壓，與「三太」肥埋一堆…最終「龍力王」Terry（李偉健飾）邀請三太等人打手球減壓，希望眾人能遵從健康途徑減肥及減壓。

三太上演泳衣show 昨晚一集最大焦點，當然是三太的泳衣造型，出動泳衣攻勢博取大龍生歡心的三太，於半分鐘內連Show 4套泳衣造型：白色少女網紗裙配可愛孖辮、花俏斗篷式泳衣外搭、配「撞色」朱唇披肩、粉紅花系泳衣裙紫色貴婦帽，以及豹紋黑色連身比堅尼！四款浮誇泳衣造型，配以「三太」招牌口頭禪：「威~哥~」，搞笑女人味兼備。一眾網友大讚：「三太Keep得很好」、「嘩～ 靚到閃」、「Very Fit」、「Amy穿泳衣啲好靚」、「我唔係發夢啊嘛？三太居然」、「好似翻翻去91年咁啊」、「靚不特止，一定下咗好多苦工（拍手拍手）」、「靚到殺死人」、「我最喜歡嘅三太~~萬人迷~~好靚女呀」。