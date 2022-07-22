愛回家︱Terry李偉健化身豬肉檔威威 網民大讚：勁神似囉

《愛·回家之開心速遞》Terry化身豬肉檔KOL

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》劇情輕鬆搞笑又溫馨，仲經常玩二次創作及跟貼社會時事並轉化成劇情深受觀眾歡迎。去到今晚，劇集以「豬肉路人甲」為標題，繼續發揮玩嘢本色，將Terry化身成早前爆紅嘅荃灣豬肉檔威威（劉宋威），被網民指完美抽水及扮得好神似。

早前網絡突然瘋傳一張疑似威威拍攝《愛·回家之開心速遞》嘅照片，原來係有網民撞正劇組拍攝，並見到一個疑似威威嘅人被人圍住，仲估計威威加入咗《愛·回家》劇組。不過原來呢個疑似威威嘅人，其實係由李偉健飾演嘅Terry。去到今晚，Terry扮威威嘅劇情終於出街，劇情講到Terry見蔥頭（丘梓謙飾）同根叔（劉丹飾）都深受粉絲歡迎，不過佢自己就半紅不黑，搞到好唔開心。喺呢個時候，潮偉（袁文傑飾）就為Terry接咗一部網劇，而角色仲好有發揮嘅空間，佢喺劇中飾演一個飽歷滄桑的「豬肉佬」。為咗可以做好準備，潮偉安排佢去肉檔「實習」，點知呢個「豬肉佬」look令佢大受歡迎，個個人都爭住同佢影相，初嘗成為「萬人迷」嘅感覺。

網民指Terry型過劉宋威

除咗李偉健之外，劇中演員孫慧雪及利愛安亦有喺社交網站分享相片，當中孫慧雪更留言話有人真係以為Terry係威威：「好記得嗰日，有人行埋Terry度，問佢係咪威威，想同佢影相，然後Terry話：我係偉偉呀！笑死我，最後兩張相係真相，我同大小姐大打出手，先至搶到同佢合照㗎，今晚記得睇啦～～～支持偉偉豬～～～～」

網民睇完Terry扮成威威嘅照片之後，紛紛留言表示期待、及大讚好似同Terry型好多，例如「勁似」、「又幾似喎」、「又神抽」、「其實真係好似」、「Terry你好正呀！好靚仔呀！勁神似囉」、「睇個場面應該都好爆笑」、「神之抽水」、「Terry豬靚仔好多 期待今晚搞笑登場」、「咁偉偉型好多。。」、「今晚 應該好好笑」、「你絕對靚仔及有型好多多多多多！」及「terry靚仔過豬肉威好多」等等。

《愛·回家之開心速遞》預告截圖

《愛·回家之開心速遞》預告截圖

《愛·回家之開心速遞》預告截圖

「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（阿威）

劉宋威（阿威）Facebook

Terry化身豬肉檔KOL

孫慧雪IG

Terry化身豬肉檔KOL

孫慧雪IG

Terry化身豬肉檔KOL

孫慧雪IG

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Terry化身豬肉檔KOL

孫慧雪IG

Terry化身豬肉檔KOL

孫慧雪IG

Terry化身豬肉檔KOL

孫慧雪IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載