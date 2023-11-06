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娛樂
2023-11-06 13:45:34

愛回家Ma姐何芷姍50歲生日被讚似廿歲 TVB御用秘書凍齡似食防腐劑 曾做張曼玉替身？

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愛回家Ma姐何芷姍迎50歲 TVB御用秘書凍齡似食防腐劑 曾做張曼玉替身？

愛回家Ma姐何芷姍迎50歲 TVB御用秘書凍齡似食防腐劑 曾做張曼玉替身？

何綺雲（現名何芷姍）投身影視圈逾20年，憑TVB處境劇《愛‧回家》系列成功入屋，更被封「御用秘書」。然而，何芷姍早前奔向5字頭，但就好似食咗防腐劑咁，歲月未有喺佢身上留下痕跡；佢於社交平台分享慶祝生日照，大批網民都留言送上祝福。

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何芷姍當年被星探發掘，1997年簽約種星堂（StarzPeople）成為模特兒，與周勵淇和Maggie Q係同門師姊妹，曾經做過《花樣年華》孫佳君替身，及張曼玉燈光替身幫張曼玉試光和試戲。2003年經模特兒公司轉介，何芷姍入讀TVB第17期訓練班轉行做演員。不過，多年來一直處於三四線位置，直至近年加入《愛‧回家》，三輯《愛‧回家》都有何芷姍份，戲份更愈來愈重，包括第一輯飾演查嘉澤（黃子雄飾）秘書Maggie、第二輯飾演人事部主任Paula、第三輯飾演營運總監Ma姐。除咗演員身份，何芷姍2021年亦榮升老闆娘開設水晶店，不但將自己嘅肖像照貼於店舖門外，更頻頻於社交平台直播，實行自己做生招牌。

《愛·回家之開心速遞》截圖 《愛·回家之開心速遞》截圖 《愛·回家之開心速遞》截圖 《愛·回家之開心速遞》截圖

何芷姍50歲被讚於廿歲

日前，何芷姍於社交網站分享慶祝生日照，並寫道：「今天是我的50歲生日 ，可以祝福我嗎？」，大批網民都留言送上祝福之外，仲大讚佢保養得宜，一啲都唔似已經50歲，留言話「果然係威龍五美」、「My god....話您20歲都有人信」、「擺明係35歲的樣子。」、「唔似喎，望落似卅幾咋」、「嘩，唔講都唔知，似三十幾歲。生日快樂啊」及「睇唔出喎」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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