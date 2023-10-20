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娛樂
2023-10-20 15:15:55

愛回家Mandy原來係幸福少奶奶　謝芷倫用行動支持老公參選區議會

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謝芷倫老公參選區議員

現年35歲嘅謝芷倫（Jan）憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》林美香Mandy一角成功入屋，劇中佢既係大小姐（林淑敏飾）第一代秘書林美香Mandy，同時亦與博士（馬貫東飾）成為劇中最受歡迎嘅CP之一。

2014年參選港姐惜十強止步

喺2021年尾，謝芷倫突然宣布與圈外男友結婚，佢當時未有公開男方嘅身份，直至最近佢老公嘅身份終於曝光！

動靜皆宜嘅謝芷倫，除咗識跳芭蕾舞同彈鋼琴之外，仲係一位跨欄運動健將。喺澳州著名大學Macquarie University畢業便回港，2014年參選香港小姐，當年係大熱門之一，可惜十強止步。

加入TVB後，佢演出機會唔算多，直至2017年喺《愛·回家之開心速遞》飾演林美香，入屋成功。雖然佢已經離開劇組，不過間唔中都會喺劇集及綜藝節目見到佢，例如《跳躍生命線》、《法證先鋒IV》、《姊妹淘》及《流行都市》等等。

幫手做義工派傳單

至於感情方面，佢喺2021年尾突然宣布與圈外男友結婚，婚後過住富貴又幸福嘅少奶奶生活，作風非常低調。當時佢未有公開男方嘅身份，只係話老公大過自己幾年。

直至最近佢老公嘅身份終於曝光，原來佢老公就係香港新方向嘅馬志恆，近日正式報名參選九龍城南選區區議會選舉，而身為老婆嘅謝芷倫亦有陪伴在側，並表示自己會全力支持老公，除咗幫手做義工派傳單之外，仲會煲多啲湯俾老公飲。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

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