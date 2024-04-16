愛徒方俊首開騷 張偉文上台力撐 喊住合唱《每當變幻時》

「靚聲王」張偉文的經理人及愛徒方俊，昨晚於新光戲院舉行演唱會，張偉文不但上台力撐，師徒兩人更即席合唱《每當變幻時》，張偉文又不停流淚，方俊和他相擁哭過不停，場面感人。
方俊一出場即演繹8分鐘電視劇主題曲medley，包括靜婷《痴痴地等》、關正傑《殘夢》等，又邀香港盲人輔導會轄下The Cheers 樂隊合唱《We Can Overcome》。之後姚煒驚喜上台獻花，她有感而發道：「好多人問我點解對方俊好？因為我覺得喺圈中搵唔到呢種人，佢係一個孝順仔，對朋友好又真心。」
之後3位表演嘉賓方麗盈、王美蘭及新加坡歌后麗莎則助陣演出多首名曲外，方俊和方麗盈合唱《叉燒包》時，麗莎姐姐在後台第一次聽到這首歌曲，笑言以為他們唱 「衰仔包衰仔包」，大家都捧腹大笑。張偉文則成壓軸嘉賓，方俊特別選唱張偉文的首本名曲《離別的叮嚀》鋪排恩師出場，方俊對恩師說：「屋企我同媽媽相依為命；但喺舞台就同你相依為命，你知唔知有好多歌迷很想見到你？好關心經常問我你現況？其實呢個舞台係屬於你嘅。」張偉文即爆喊，台下粉絲狂叫「加油」，sharp醒的張偉文回應說：「我知道！」方俊感性道：「落實開騷第一時間係通知你，更特別揀選唱你嘅名曲唱畀你聽。」張偉文呼籲觀眾全場一起開著手機燈一齊唱。
當二人合唱《每當變幻時》，張偉文不停流淚，場面感人，方俊多謝大家一直關心張偉文的健康：「今日大家見到佢係一個健康嘅人，唔理世界點變幻，我哋都係咁愛錫張偉文。」之後著全場觀眾開著手機燈來個千人大合照，將相片放在張偉文的床頭，提醒他有很多人支持及愛錫他。