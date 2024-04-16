愛徒方俊首開騷 張偉文上台力撐 喊住合唱《每當變幻時》

「靚聲王」張偉文的經理人及愛徒方俊，昨晚於新光戲院舉行演唱會，張偉文不但上台力撐，師徒兩人更即席合唱《每當變幻時》，張偉文又不停流淚，方俊和他相擁哭過不停，場面感人。

方俊一出場即演繹8分鐘電視劇主題曲medley，包括靜婷《痴痴地等》、關正傑《殘夢》等，又邀香港盲人輔導會轄下The Cheers 樂隊合唱《We Can Overcome》。之後姚煒驚喜上台獻花，她有感而發道：「好多人問我點解對方俊好？因為我覺得喺圈中搵唔到呢種人，佢係一個孝順仔，對朋友好又真心。」