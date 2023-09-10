愛心滿東華｜陳曉東未打算再買樓 自揭台灣物業白交稅N年

陳曉東、陳宗澤（CY）、陳毅燊（ANSONBEAN）、Cloud雲浩影（Cloud）以及魏浚笙（Jeffrey）昨日出席《「愛心滿東華」免費醫療服務捐助計劃暨慈善晚會》。當晚的迷你音樂會先由Jeffrey打頭陣獻唱《第一個迷》及新作《失約巴黎》，呼籲全城響應支持東華。緊接CY為大家帶來《滴滴金》及《罐頭湯》，用歌聲打動現場觀眾慷慨捐款。

之後Cloud接棒亦唱出《自發性神經反應》及《無以名狀的痛》，希望現場的各位能大力捐款支持這項計劃。其後，ANSONBEAN聯同舞蹈員為大家帶來兩首節奏輕快的作品《LOVE / PAIN》及《CALL ME(Late At Night)》，盼大家繼續發揮互助精神，將愛心傳送到每個角落。壓軸出場是今年的「愛心之星」陳曉東，他為大家帶來三首作品，包括經典的《一萬年》及《劃火柴》，以及首次現場獻唱全新派台歌《專注》。