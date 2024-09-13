愛情城事｜林嘉欣失婚自爆遠離情慾好耐 曾寶儀對阮經天肉體畀滿分 (有片)

由曾寶儀監製的台灣電影《愛情城事》昨日假圓方舉行香港首映禮，主演之一的阮經天專程抵港配合宣傳，並偕拍檔林嘉欣、曾寶儀現身受訪。 有4D體驗 《愛情城事》以十個單元組成，並由十位導演聯手執導，陣容還有李心潔、鄭秀文、鄭中基、鄧麗欣、張震、劉冠廷等15位紅星演出，當中林嘉欣夥拍阮經天的《病源》是由李心潔執導，兩人在片中有激情床戲。問到阮經天今次剝衫演出，曾寶儀大讚：「100分，現場所有人都好滿意！」而林嘉欣更畀足200分，令小天顯得尷尬又好笑，曾寶儀更說：「嘉欣同我哋睇法唔同，因為佢喺搖滾區，特別近，同埋佢有3D嘅體會！」林嘉欣即更正稱：「係4D！4D！」阮經天透露沒有為電影刻意去操練，指拍攝現場氣氛很美，不用特別作甚麼準備，就自自然然地用角色的狀態就好，又說：「寶儀姐、嘉欣喜歡就好了！」小天又透露跟林嘉欣認識很久，就算合作激情戲份亦毫不尷尬。

問候鄭中基 問到林嘉欣拍攝親熱戲會否勾起其戀愛感覺？嘉欣卻語出驚人：「我反而覺得『咦？情慾好似離我好耐喇喎！對我嚟講…』」監製曾寶儀在旁也嚇了一跳，笑指她為這部電影放飛自我，又叫記者們將這段發言「Cut咗佢」。片中不乏男神級演員，問到曾寶儀最鍾情那位，她即識做地示意現在就是身邊的小天，她認為電影中的巨星級陣容，並不是去碌人情換回來，而是將好的劇本交到想拍好戲的演員手上，賣的並非是人情，而是這部電影。林嘉欣當初收到李心潔邀請，未睇劇本已一口答應，續說：「其實故事都未睇我已經話好，可以將條命交畀佢！」對於李心潔身兼導演、編劇、演員，嘉欣大讚她處事清晰，導戲時候好禪，既不會發脾氣、又不會大大聲，工作時相當專注。

至於鄭中基亦有份參演《愛情城事》，今次未見現身首映禮，問起曾寶儀有否關心鄭中基？她即答：「有關心！」指鄭中基亦有回覆「多謝關心」，至於會否在電影上映期間配合宣傳，寶儀表示：「呢個我諗要睇佢自己。」曾寶儀自言不會留在香港跟父親曾志偉過中秋，完成香港首映便與小天一同飛返台灣。