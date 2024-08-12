愛情城事｜鄭秀文被劉冠廷眼神嚇親 鄭中基與張震同框被讚靚仔

由曾寶儀監製的愛情電影《愛情城事》，結集15位金像金馬級巨星，包括鄭秀文、劉冠廷、張震、鄭中基、李心潔、鄧麗欣、林嘉欣及阮經天等華麗陣容，聯同新生代演員婁峻碩、方郁婷、朱軒洋及9m88合作，演繹10段不同類型的「愛」與「情」。Sammi與劉冠廷首度合作演夫妻，兩人有不少親密互動，鄭中基與張震同框，獲對方大讚靚仔。電影定於9月12日香港上映。
劉冠廷眼神 令Sammi不寒而慄
Sammi首度與劉冠廷合作演夫妻，上演一段恍如現代《白蛇傳》的奇幻婚姻，兩人有不少深情互動，Sammi透露她在欣賞《陽光普照》時被劉冠廷兇惡的眼神嚇到不寒而慄，對合作表現雀躍，「坦白說很興奮！」首次到台灣拍戲的Sammi謙說抱抱學習心情而來。
劉冠廷聞言即說「不敢當」，大爆Sammi一抵台灣就定妝定到半夜，隔天一早又參與圍讀，短短幾頁劇本已寫滿筆記，對她的專業態度敬佩不已，深感巨星的光芒四射來自於她的努力。故事由《孤味》導演許承傑，將自己和太太新婚同居時所遇到的難題發揮，金馬雙料影后陳淑芳及歌手黃宣亦有參演同一故事。
張震鄭中基 表現曖昧
從預告片所見，鄭中基與型男張震同框，上演香港商人在彩票店偶遇靈魂伴侶的故事，張震搭著鄭中基膊頭，表現曖昧，他更爆出一句：「以我認識的香港人來說，你好靚仔。」引發無限幻想。另外，由《填詞L》導演黃綺琳執導的單元故事，亦將自身經歷帶入電影，講述香港女孩陪台灣男友父親去打疫苗的生疏互動，並邀得曾於《金都》的鄧麗欣，與《關於我和鬼變成家人的那件事》的「台灣國民阿爸」蔡振南首次合作。
聽不懂台語的鄧麗欣起心擔心尷尬，不料兩人初讀劇本已有莫名默契，連喜劇節奏都意外合拍，兩人表現也讓導演黃綺琳和監製曾寶儀都滿意地會心一笑：「沒想到這個組合，互動竟會這麼有趣可愛！」