愛愛內含光｜柯震東直認偶爾在餐枱造愛 唔會再與年上女拍拖

全新話題台劇《愛愛內含光》今日透過Netflix全球上架，去年為MC張天賦擔任MV女主角的詹子萱，在劇中有大尺度演出，跟分飾炮友的柯震東上演火辣親熱戲。
為宣傳《愛愛內含光》，柯震東聯同劇中拍檔夏于喬和林哲熹一同亮相小S(徐熙娣)主持的人氣節目《小姐不熙娣》，由於新劇以大膽題材探討性關係，一向敢言的小S瘋狂追問柯震東一連串尖銳問題；小S好奇問柯震東現實生活中是否也有「純性愛關係的朋友」，柯震東在鏡頭前冷汗直流，而且會先講好遊戲規則，他尷尬地回應：「通常是不會講啦，就是一個氛圍。」至於一夜情，柯震東表示不會發生肉體關係即斷絕來往，並堅定回答：「不可能，會是好朋友。」柯震東透露家人較開放，在家中可以大談性事，當被問到「曾在哪些刺激的地點發生過性行為？」他自言都好正常，更答：「頂多沙發、偶爾餐桌」。
啜爆男拍檔
柯震東當年撻着大自己12年的天后蕭亞軒，小S不禁好奇問他是否仍鍾情姐姐類型異性，柯震東就指隨住自己年紀漸長，經多方面考量，現時不會再揀年紀大的女友。林哲熹今次為《愛愛內含光》再次扮男同志，他跟柯震東曾在電影《金錢男孩MONEYBOYS》中飾演情侶，小S竟在節目中要求他倆即場上演深情接吻，嚇得二人不知所措，柯震東此時在一旁默默跟林哲熹說：「我就跟你說，當初要拒絕來上這節目吧！」最後兩人還是配合演出，柯震東捧起林哲熹的臉頰狠狠啜下去，瞬間全場沸騰！