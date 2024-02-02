愛愛內含光｜柯震東直認偶爾在餐枱造愛 唔會再與年上女拍拖

全新話題台劇《愛愛內含光》今日透過Netflix全球上架，去年為MC張天賦擔任MV女主角的詹子萱，在劇中有大尺度演出，跟分飾炮友的柯震東上演火辣親熱戲。

為宣傳《愛愛內含光》，柯震東聯同劇中拍檔夏于喬和林哲熹一同亮相小S(徐熙娣)主持的人氣節目《小姐不熙娣》，由於新劇以大膽題材探討性關係，一向敢言的小S瘋狂追問柯震東一連串尖銳問題；小S好奇問柯震東現實生活中是否也有「純性愛關係的朋友」，柯震東在鏡頭前冷汗直流，而且會先講好遊戲規則，他尷尬地回應：「通常是不會講啦，就是一個氛圍。」至於一夜情，柯震東表示不會發生肉體關係即斷絕來往，並堅定回答：「不可能，會是好朋友。」柯震東透露家人較開放，在家中可以大談性事，當被問到「曾在哪些刺激的地點發生過性行為？」他自言都好正常，更答：「頂多沙發、偶爾餐桌」。