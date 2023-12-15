愛愛內含光｜MC張天賦MV女主角詹子萱擔正Netflix新劇　飾柯震東炮友探討愛與慾（有片）

台劇《愛愛內含光》將在Netflix上線，劇中柯震東與詹子萱成為炮友，更是訂下做愛守則；該劇也破除台灣家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由各年齡層的愛戀故事，帶出不同階段的戀情中可能遭遇的兩性議題。詹子萱早前在MC張天賦新歌MV擔任女主角，被譽為「台灣大勢新人」。
「打完炮之後，不可以抱抱」
《愛愛內含光》演員包含詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯等人，預告片頭便是詹子萱跟柯震東脫衣、親密的戲碼，男方甚至裸上半身霸氣撲倒對方，並帶出性暗示：「要不要來我家看Netflix」。
詹子萱與柯震東在劇中為炮友關係，2人立下「打完炮之後，不可以抱抱」、「不管怎樣都要以維持朋友關係為優先」的做愛守則。
詹子萱首度與柯震東對戲，她表示：「有他在片場都蠻開心的，他是一個很棒、很真實的演員，在現場是很有安全感的存在，讓我能安心地去表演。」柯震東也提到跟對方的合作感想：「很愉快，她是一個很有靈性、很有天份的演員，跟她對戲很自然，很期待看到成品。」
「孩子是婚姻的必備品」
《愛愛內含光》探討對慾望的需求與自我的追尋，加上大膽、創新的拍攝手法，討論兩性愛情觀與性事，體會「性」與「愛」之間的情慾糾結，感情之間最真實、最毫無掩飾的互動表露。
圍繞家庭講述在現實生活中，每個家庭可能會面臨到的議題，包括父母寄予子女厚望、灌輸傳統觀念「女生要找好人家嫁」、「孩子是婚姻的必備品」、「男生就要成家立業」，以及爸媽間的互動、爭吵，對孩子帶來的影響。
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