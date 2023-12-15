愛愛內含光｜MC張天賦MV女主角詹子萱擔正Netflix新劇　飾柯震東炮友探討愛與慾（有片）

台劇《愛愛內含光》將在Netflix上線，劇中柯震東與詹子萱成為炮友，更是訂下做愛守則；該劇也破除台灣家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由各年齡層的愛戀故事，帶出不同階段的戀情中可能遭遇的兩性議題。詹子萱早前在MC張天賦新歌MV擔任女主角，被譽為「台灣大勢新人」。

「打完炮之後，不可以抱抱」

《愛愛內含光》演員包含詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯等人，預告片頭便是詹子萱跟柯震東脫衣、親密的戲碼，男方甚至裸上半身霸氣撲倒對方，並帶出性暗示：「要不要來我家看Netflix」。

詹子萱與柯震東在劇中為炮友關係，2人立下「打完炮之後，不可以抱抱」、「不管怎樣都要以維持朋友關係為優先」的做愛守則。