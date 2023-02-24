愛我別走｜開鑼宣布加開6場共演49場 黃子華：我哋做咗10場戲(附謝幕片段)

黃子華、林海峰破天荒合演《愛我別走》舞台劇，今晚（24日）於西九龍文化區戲曲中心大劇院演出，而一共43場、4萬多張門票早已售罄。趁住《愛我別走》開鑼，不少圈中人也在捧場，包括栢天男、盧鎮業（小野）、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary）及其男友洪卓立，而監製王耀祖在首映酒會上公布加場好消息，表示《愛我別走》決定加開6場，日期定在4月18至23日，加至共49場，將於星期日晚上9時在FB專頁公布開賣詳情，為了讓真正看劇的觀眾可入場，預告有別於以往的賣飛方式，可能要多幾個步驟，目前是希望能杜絕黃牛炒飛。

為留來的人帶來歡樂

在首映酒會上，編劇莊梅岩分享今次邀得兩大男神合作的緣由，「我常想子華和林海峰這兩位香港著名的笑匠，經常帶歡樂給大家，兩人能否合作機會？」後來跟兩位傾談，才發現他們從沒有正式合作，即使在商台工作的日子也沒合作機會，忽發奇想，在香港這特別的時代，讓兩人合演能帶來歡樂的舞台劇，但她直言，「有一定的難度，因為兩人印象太深入民心，於是我構思讓他們演不同年齡、階段的香港人，所以觀眾會看到不同的香港故事。」

莊梅岩感謝所有成就這個製作的人，感謝在困難時期每一個對她說「加油」的人。她又指這個製作的初衷是希望把歡樂送給「留下來的人」，她感慨表示：「在香港最壞的時代，兩位從未同台演出的笑匠，合力為香港人帶來歡樂，哪怕是苦中作樂，也是一件意義非凡的事。」同時她亦希望透過《愛我別走》，分享香港人美麗的核心價值觀，例如善良、愛、同情心、同理心等。