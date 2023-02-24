愛我別走｜開鑼宣布加開6場共演49場 黃子華：我哋做咗10場戲

黃子華、林海峰破天荒合演《愛我別走》舞台劇，今晚（24日）於西九龍文化區戲曲中心大劇院演出，而一共43場、4萬多張門票早已售罄。趁住《愛我別走》開鑼，不少圈中人也在捧場，包括栢天男、盧鎮業（小野）、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary）及其男友洪卓立，而監製王耀祖在首映酒會上公布加場好消息，表示《愛我別走》決定加開6場，日期定在4月18至23日，加至共49場，將於星期日晚上9時在FB專頁公布開賣詳情，為了讓真正看劇的觀眾可入場，預告有別於以往的賣飛方式，可能要多幾個步驟，目前是希望能杜絕黃牛炒飛。

兩大笑匠為港人帶歡樂

在首映酒會上，莊梅岩分享今次邀得兩大男神合作的緣由，「我常想子華和林海峰這兩位香港著名的笑匠，經常帶歡樂給大家，兩人能否合作機會？」後來跟兩位傾談，才發現他們從沒有正式合作，即使在商台工作的日子也沒合作機會，忽發奇想，在香港這特別的時代，讓兩人合演能帶來歡樂的舞台劇，但她直言，「有一定的難度，因為兩人印象太深入民心，於是我構思讓他們演不同年齡、階段的香港人，所以觀眾會看到不同的香港故事。」除了歡樂，這也關乎留下來的人的一份愛。她認為香港人有很多美麗的核心價值觀，希望透過這劇能分享這些價值，例如善良、愛、同情心、同理心等。