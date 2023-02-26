愛我別走｜黃子華聞觀眾買假黃牛飛：傷心難過事大 莊梅岩「自我審查」免拖累人

由黃子華和林海峰破天荒合作的舞台劇《愛我別走》一票難求，不少觀眾為求入場，不惜高價向黃牛飛。黃子華今日(26日)在社交平台發文，再次呼籲勿買黃牛，他寫道：「人生，買唔到飛已經唔開心啦。去買黃牛，仲要買到假飛，嚟到場館先知，入唔到去，只能夠企喺門口到喊，真係聞者心酸，聽者流淚。」原來在首映當晚已有觀眾持有從黃牛黨購買的假電子票，無法入場，子華重申，「唔好買黃牛，金錢事小，壞人不擇手段，傷心難過事大。保重保重。」而編劇莊梅岩亦作出相同呼籲，並分享撰寫「編劇的話」時，有關自我審查的小插曲。

大樹倒下 人繼續種植 編劇莊梅岩昨日(25日)在社交平台發表「編劇的話」，她透露在排練初期，討論到有關斷樹的聯想，「不記得是林海峰還是黃子華說，那棵倒下來的樹反而令他想到正面的東西，譬如：種植的人。那時我就想，我要在「編劇的話」裡記下來：大樹倒下了，人們卻繼續種植。」