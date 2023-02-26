愛我別走｜黃子華聞觀眾買假黃牛飛：傷心難過事大 莊梅岩「自我審查」免拖累人

由黃子華和林海峰破天荒合作的舞台劇《愛我別走》一票難求，不少觀眾為求入場，不惜高價向黃牛飛。黃子華今日(26日)在社交平台發文，再次呼籲勿買黃牛，他寫道：「人生，買唔到飛已經唔開心啦。去買黃牛，仲要買到假飛，嚟到場館先知，入唔到去，只能夠企喺門口到喊，真係聞者心酸，聽者流淚。」原來在首映當晚已有觀眾持有從黃牛黨購買的假電子票，無法入場，子華重申，「唔好買黃牛，金錢事小，壞人不擇手段，傷心難過事大。保重保重。」而編劇莊梅岩亦作出相同呼籲，並分享撰寫「編劇的話」時，有關自我審查的小插曲。
大樹倒下 人繼續種植
編劇莊梅岩昨日(25日)在社交平台發表「編劇的話」，她透露在排練初期，討論到有關斷樹的聯想，「不記得是林海峰還是黃子華說，那棵倒下來的樹反而令他想到正面的東西，譬如：種植的人。那時我就想，我要在「編劇的話」裡記下來：大樹倒下了，人們卻繼續種植。」
CLS的自我審查
她感謝在在困難時期每一個對她說「加油」的人，並分享在構思「編劇的話」的小插曲，她直言，《愛我別走》的製作初衷是「在香港最壞的時代，兩位從未同台演出的笑匠⋯⋯」但輾轉反側，擔心有人對「最壞的時代」這幾個字上綱上線，唯有重申是「莊梅岩認為」，她直指，「在自己的話裡也自我審查，我認為是CLS的，但為了不連累隊友，也是不能避免的。」她表示難確定戲票是否落在最需要歡樂的香港人手上，惟有在後記重申，「真的不要買黃牛，昨晚(24日)有幾位觀眾拿著假電子票進不了場，賠錢又浪費時間，我也沒有辦法，只可以勸大家不要冒險。」主辦方已宣布加開6場，並於今晚9時在社交專頁公布購票詳情。