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娛樂
2023-12-28 16:44:02

愛戴著耳筒享受Jazz音樂 韓星金裕貞是Rick Rubin信徒(有片)

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金裕貞接受雜誌《SINGLES KOREA》的YouTube頻道訪問，分享她的包包承載甚麼。

童星出身的24歲韓國女演員金裕貞，代表作有韓劇《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《與惡魔有約》，以及電影《20世紀少女》等，近日接受雜誌《SINGLES KOREA》的YouTube頻道訪問，題目為《與惡魔有約》現實中都到曦(劇中角色)的包包裡有甚麼。

 

金裕貞在片中公開她的一些日常隨身物品，展現她真實的一面。金裕貞首先提到兩本書，並毫：「雖然並不是經常閱讀這本書，但總喜歡隨身攜帶著，而且是最近收到的禮物。」其中一本書是美國傳奇音樂監製Rick Rubin，今年1月發行的《創造力的修行：打開一切可能》(The Creative Act: A Way of Being)，這本書是關於激發創意和行動的指南，讓人們更加主動和有創意地生活。

金裕貞出現在《SINGLES KOREA》的YouTube頻道

 

金裕貞隨後拿出一對耳筒，展現出樸素的一面，並說：「我剛在便利店購買，因為我喜歡聽音樂，這樣會令我感到舒服。」她又特別提到鍾情Jazz音樂，「我很喜歡Jazz，而且現在是冬天，會想聽一些適合冬天感性滋潤心靈的歌曲。我也喜歡古典音樂，所以會在YouTube上搜索一些我不太熟悉的音樂，藉以放鬆一下。」

金裕貞展示的物品和興趣，揭示出她是一位有著多元興趣和品味的藝人，不僅關注創意和行動，而且在音樂風格上有自己喜愛和偏好。她的品味顯示其對不同音樂風格的欣賞和開放心態，懂得在忙碌拍攝的工作中，尋求放鬆和平靜的一面。這些內容讓人更加了解她的個人喜好和生活方式，同時也為fans們提供更多了解金裕貞的細節。

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金裕貞稱，近期愛讀Rick Rubin的《創造力的修行：打開一切可能》。

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5歲出道的金裕貞，多年來工作不斷，平均1年接拍兩至三齣劇。

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明年於Netflix劇《炸雞塊》演出的金裕貞。

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