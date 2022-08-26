愛·回家之開心速遞｜鄧伊婷Latte北上拍劇撻Q 「粗爆港姐」梁允瑜加盟惹頂替之嫌？

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》長拍長有，不時都會有演員加入及離開劇組，最新就有飾演人事部經理Mocha嘅「粗爆港姐」梁允瑜，同時飾演人事部職員Latte嘅鄧伊婷就喺劇集唔見咗一排，由於佢哋嘅角色名都係咖啡名，所以有網民認為有頂替嘅嫌疑！
鄧伊婷與梁允瑜於《愛·回家》劇照
梁允瑜OL look空降接龍
「粗爆港姐」梁允瑜飾演嘅Mocha其實喺本月初已經出場，佢當時仲用有唇印嘅紙巾去勾引龔燁（張景淳飾）。去到23日，劇情就講到大力（張韡騰）與細力（秦啟維飾）搵藉口放假，被根叔（劉丹飾）揭發後仲強辭奪理。根叔去搵大龍生（羅樂林飾）並發現員工對佢好恭敬，及接龍集團員工非常有紀律。喺呢個時候，梁允瑜飾演嘅Mocha以一身成熟嘅OL打扮出場，空降接龍集團人事部做經理嘅佢mean到爆，跟足公司守則辦事，搞到公司人心惶惶。之後，大龍生仲派Mocha去速熊公司幫手，希望令速熊變得有規有矩，不過最後連根叔都頂唔順，要求Mocha離開。今次Mocha嘅出現，有網民估計會有可能令到龔燁同熊若水（呂慧儀飾）婚變。
即睇梁允瑜IG靚相
鄧伊婷確診被趙碩之頂替
至於鄧伊婷方面，佢飾演嘅拜金港女Latte已經唔見咗一排，原來早前佢獲高層樂易玲帶隊到內地拍攝被喻為港版《華燈初上》嘅新劇，不過可惜喺開拍前不幸確診被臨時換角，由原本身在佛山嘅趙碩之頂替。鄧伊婷喺康復後未有返回香港，反而喺內地四處遊玩。由於佢哋喺劇中嘅角色名Latte同Mocha都係咖啡名，所以有網民認為有頂替嘅嫌疑，唔知鄧伊婷之後仲會唔會以Latte身份喺《愛·回家之開心速遞》出現呢？
即睇鄧伊婷IG靚相
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載