愛·回家之開心速遞｜鄧伊婷Latte北上拍劇撻Q 「粗爆港姐」梁允瑜加盟惹頂替之嫌？

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》長拍長有，不時都會有演員加入及離開劇組，最新就有飾演人事部經理Mocha嘅「粗爆港姐」梁允瑜，同時飾演人事部職員Latte嘅鄧伊婷就喺劇集唔見咗一排，由於佢哋嘅角色名都係咖啡名，所以有網民認為有頂替嘅嫌疑！

梁允瑜OL look空降接龍

「粗爆港姐」梁允瑜飾演嘅Mocha其實喺本月初已經出場，佢當時仲用有唇印嘅紙巾去勾引龔燁（張景淳飾）。去到23日，劇情就講到大力（張韡騰）與細力（秦啟維飾）搵藉口放假，被根叔（劉丹飾）揭發後仲強辭奪理。根叔去搵大龍生（羅樂林飾）並發現員工對佢好恭敬，及接龍集團員工非常有紀律。喺呢個時候，梁允瑜飾演嘅Mocha以一身成熟嘅OL打扮出場，空降接龍集團人事部做經理嘅佢mean到爆，跟足公司守則辦事，搞到公司人心惶惶。之後，大龍生仲派Mocha去速熊公司幫手，希望令速熊變得有規有矩，不過最後連根叔都頂唔順，要求Mocha離開。今次Mocha嘅出現，有網民估計會有可能令到龔燁同熊若水（呂慧儀飾）婚變。

即睇梁允瑜IG靚相