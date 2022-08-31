愛·回家｜何沛珈黑絲跳椅子舞取代王子涵 被網民大讚動作火辣

何沛珈（Roxanne）為2020年落選港姐，雖然止步五強，但仍被TVB安排加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一，及後又化身白衣天使擔任《醫醫，我不想再病了》嘅護士小幫手，發展不俗。何沛珈近日亦加入《愛·回家之開心速遞》》劇組，取代蔡玉皎（王子涵飾）秘書位置。

何沛珈早於去年7月亮相《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍生」龍力士（鄭世豪飾）女友Luna，今年4月劇情講述Luna派帽畀細龍生；為挽留對方，Luna身穿漁網絲襪，不惜腿張開大跳火辣椅子舞，望與細龍生復合，網民均大讚其性感演出；何沛珈當時就分享僅排練半小時就上手。

網民大讚辣身舞火辣

最近何沛珈有機會成為劇集長駐演員，前晚（29日）劇情就講到蔡玉皎離開後，細龍生因未搵到合適新秘書而煩惱，連Luna跳椅子舞都睇得唔投入。其後Luna提議由佢出任新秘書，不過威龍集團出現突發醜聞，導致細龍生未能聘用Luna，兼舉行大型海選。去到最後五強面試時，Luna突然現身並幫助細龍生飛往外地公幹，細龍生乘機提議由Luna出任新秘書。最後Luna正式任職細龍生秘書，進駐威龍集團，並再次穿上黑絲跳椅子舞畀細龍生睇，佢仲喺IG預告今個星期五都仲有Luna出現，令唔少網民大感期待；何沛珈又PO出跳椅子舞花絮，被網民大讚：「動作好火辣」、「叫我女朋友學下妳辣身舞」、「跳得好有韻味」、「只得幾個大頭鏡頭，未能考出你的演技，希望越來越多戲份！」、「恭喜正式成為Jenny II 號」、「做左秘書，以後出鏡率又會多左喇」等等。何沛珈亦正在拍攝《寵愛Pet Pet》，連同《東張西望》及《愛·回家之開心速遞》，實行拍劇、綜藝雙棲發展。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載