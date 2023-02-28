愛．回家｜劇情被指影射蔡天鳳碎屍案 網民：整部劇感覺三觀唔正 教壞細路

28歲名媛蔡天鳳（Abby）喺大埔龍尾村村屋內遭碎屍烹煮，案件震驚整個華人社會，引起大批網民激烈討論。有內地網民喺小紅書上載TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》截圖並以「開心速遞不要再宣揚夫憑妻貴了～」為題出PO，直至劇集題材不當，富家女愛上窮小子，有影射名媛蔡天鳳之嫌。

愛·回家編劇被狠批

有內地網民喺小紅書上載TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》截圖並以「開心速遞不要再宣揚夫憑妻貴了～」為題出PO，不滿劇集題材不當，例如富家女「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）戀上窮小子「送水輝」宋瑞輝（許家傑飾），留言話：「搞不懂編劇為什麼這麼喜歡寫有錢女無可救藥愛上窮小子、男人主動或被身邊人逼着吃軟飯的劇情；結合香港的名媛案，奉勸各位女生千萬不要找家庭條件相差太遠，因為你永遠不會知道人心有多麼陰暗和險惡，這是婚姻不幸的源頭，千萬不要被電視劇蒙蔽眼睛，以為真的有所謂的“豪門童話”，都是瞎扯的~阿孝和Liza真心相愛，條件也匹配，在一起會幸福的，賈名媛強扭的瓜不甜，收手吧ps：這部劇的軟飯男還真不少~」