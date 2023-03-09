愛．回家｜古佩玲新相盡顯玲瓏曲線 網民：點解你唔喺愛回家入面著成咁呢？

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》劇情輕鬆搞笑又溫馨，深得觀眾喜愛，贏盡口碑和收視。唔少劇中演員憑劇中角色成功入屋，當中包括飾演神婆June申瑞素嘅古佩玲（Kelly）。近日佢喺IG上載盡顯玲瓏曲線嘅靚相，獲網民大讚又靚又fit。
古佩玲不時喺社交網站上載靚相與網民分享，最近佢就上載一輯回到校園嘅相片，相中嘅佢著上白色緊身上衣，配上深藍色褲，露出性感小蠻腰擺出唔同嘅甫士，盡顯驕人上圍及玲瓏曲線，唔少網民大讚佢靚又fit，例如「神婆點解你唔喺愛回家入面著成咁呢？」、「靚到暈」、「Kelly真係好可愛~如果以前返學有Kelly做個同學就開心~」及「kelly好靚又fit」等等。
2019年獲港姐季軍
現年23歲嘅古佩玲，早年隨家人移民加拿大多倫多，並於多倫多大學讀書。2019年參選港姐獲得季軍後入行，不過佢喺參選時新聞多多，更被指係富二代及傳佢爸爸係內地前幹部後從商，不過之後佢話唔清楚爸爸做咩生意，只係知道佢成日周圍飛。入行後發展機會多多嘅Kelly，好快就已經加入《愛·回家之開心速遞》劇組，不過初期都係客串，飾演朱凌凌的大學同學武淺靜，後來成為劇集固定班底，飾演為個性冷酷又迷信嘅神婆June，主要演出熊家及天才聯盟補習社嘅劇情，成功入屋兼獲得觀眾喜愛。另外，佢亦參與其他劇集拍攝，例如《我家無難事》、《雙生陌生人》及待播劇《寵愛Pet Pet》等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈