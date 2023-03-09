愛．回家｜古佩玲新相盡顯玲瓏曲線 網民：點解你唔喺愛回家入面著成咁呢？

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》劇情輕鬆搞笑又溫馨，深得觀眾喜愛，贏盡口碑和收視。唔少劇中演員憑劇中角色成功入屋，當中包括飾演神婆June申瑞素嘅古佩玲（Kelly）。近日佢喺IG上載盡顯玲瓏曲線嘅靚相，獲網民大讚又靚又fit。

古佩玲不時喺社交網站上載靚相與網民分享，最近佢就上載一輯回到校園嘅相片，相中嘅佢著上白色緊身上衣，配上深藍色褲，露出性感小蠻腰擺出唔同嘅甫士，盡顯驕人上圍及玲瓏曲線，唔少網民大讚佢靚又fit，例如「神婆點解你唔喺愛回家入面著成咁呢？」、「靚到暈」、「Kelly真係好可愛~如果以前返學有Kelly做個同學就開心~」及「kelly好靚又fit」等等。