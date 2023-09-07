熱門搜尋:
太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 天氣 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 施政報告2024 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
娛樂
2023-09-07 21:18:45

愛．回家｜吳大強吳偉豪父子檔演出 扮暈唱歌走音狂自抽

分享：

吳大強與吳偉豪一齊演出，令觀眾大感驚喜。

《愛．回家之開心速遞》今晚(7日)播出吳大強與吳偉豪父子檔演出的一集，劇集提到吳大強在殯儀館門外執到池子考(阮政峰飾)及阿壯(焦浩軒飾)的「吉宜屋」的卡片，於是上門要求他們幫他拍一個追夢MV。今集吳大豪與囝囝吳偉豪有大量對手戲，而且劇中出現他頭暈及被人笑唱歌難聽等自抽情節，令不少網民笑爆。

劇情提到吳大強有感好朋友離世，於是想趁仍在生的時候，拍一個MV完成自己未了的心願。於是吳大強到「吉宜屋」，但因為壞LIFT，搞到他要行樓梯，最後死撐一輪之後便暈倒。由於他穿得西裝骨骨，加上又要求MV要用到最好的東西，阿壯等人以為他非常有錢，於是向他開價十萬。此時，他亦應眾人要求自彈自唱，但遭池子孝等人恥笑得好難聽。

吳大強吳偉豪互讚對方

其後眾人找來朱凌凌(吳偉豪飾)幫手拍MV，二人見面先互讚對方︰「睇你個樣，你老竇應該幾靚仔」、「睇你個樣，我諗你個仔都唔錯！」吳大強入到錄音室後再把MV的製作內容提高，於是開支變了50萬。朱凌凌便跟隨吳大強到銀行提款，二人在銀行的行為於是引來銀行職員懷疑，最後CALL警方到場。其後朱凌凌隨吳大強到其住處，發現對方原來並不富有，而50萬更是對方所有積蓄。吳大強稱年少時有唱片公司找他，但礙於養家，小朋友又小，於是沒有當歌手，並稱現時仔女都長大，自己追夢的時間不多，所以不想留下遺憾，很想拍一個MV。

吳偉豪一人分飾兩角

眾人被吳大強的堅持感動，決定減價為他拍MV，沒想到租用電視城錄影廠介紹MV內容時，吳大強稱囝囝因為奉子成婚，要把所有錢留給對方作為置首期。大家不忍見到吳大強的MV夢破碎，於是帶他到中環摩天輪下拍攝。吳大強其後自彈自唱英文歌《pretty woman》，眾人聽到如癡如醉，大讚吳大強非常迷人。拍完後，朱凌凌等支持吳大強參加《中年好沙聲第二季》，朱凌凌說︰「我老竇都有參加第一季，仲唱得唔錯！你唱歌好過佢幾十萬倍，你拎冠軍都似！」吳大強之後稱囝囝來接他，而鏡頭見一轉就見到吳偉豪以長髮造型出現，即是吳偉豪在今集分別扮演「朱凌凌」及吳大強兒子，從劇集的演員表見到他今集另一名字叫「強仔」。

吳大強開心父子檔演出

片尾見到吳大強參加了《中年好沙聲第二季》，更成為大熱門。朱凌凌對住鏡頭若有所思，並謂「如果我去到70歲都仲好似Bill哥哥咁型就好啦！」吳大強受訪時稱因為囝囝加入《愛．回家》，所以自己一直有追看，如今可以跟囝囝一齊拍非常開心又夢幻。他又指今次對白很長，但囝囝都很幫手，並謂有些場口若對白太多會分段拍。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受