愛．回家｜吳大強吳偉豪父子檔演出 扮暈唱歌走音狂自抽

《愛．回家之開心速遞》今晚(7日)播出吳大強與吳偉豪父子檔演出的一集，劇集提到吳大強在殯儀館門外執到池子考(阮政峰飾)及阿壯(焦浩軒飾)的「吉宜屋」的卡片，於是上門要求他們幫他拍一個追夢MV。今集吳大豪與囝囝吳偉豪有大量對手戲，而且劇中出現他頭暈及被人笑唱歌難聽等自抽情節，令不少網民笑爆。
劇情提到吳大強有感好朋友離世，於是想趁仍在生的時候，拍一個MV完成自己未了的心願。於是吳大強到「吉宜屋」，但因為壞LIFT，搞到他要行樓梯，最後死撐一輪之後便暈倒。由於他穿得西裝骨骨，加上又要求MV要用到最好的東西，阿壯等人以為他非常有錢，於是向他開價十萬。此時，他亦應眾人要求自彈自唱，但遭池子孝等人恥笑得好難聽。
吳大強吳偉豪互讚對方
其後眾人找來朱凌凌(吳偉豪飾)幫手拍MV，二人見面先互讚對方︰「睇你個樣，你老竇應該幾靚仔」、「睇你個樣，我諗你個仔都唔錯！」吳大強入到錄音室後再把MV的製作內容提高，於是開支變了50萬。朱凌凌便跟隨吳大強到銀行提款，二人在銀行的行為於是引來銀行職員懷疑，最後CALL警方到場。其後朱凌凌隨吳大強到其住處，發現對方原來並不富有，而50萬更是對方所有積蓄。吳大強稱年少時有唱片公司找他，但礙於養家，小朋友又小，於是沒有當歌手，並稱現時仔女都長大，自己追夢的時間不多，所以不想留下遺憾，很想拍一個MV。
吳偉豪一人分飾兩角
眾人被吳大強的堅持感動，決定減價為他拍MV，沒想到租用電視城錄影廠介紹MV內容時，吳大強稱囝囝因為奉子成婚，要把所有錢留給對方作為置首期。大家不忍見到吳大強的MV夢破碎，於是帶他到中環摩天輪下拍攝。吳大強其後自彈自唱英文歌《pretty woman》，眾人聽到如癡如醉，大讚吳大強非常迷人。拍完後，朱凌凌等支持吳大強參加《中年好沙聲第二季》，朱凌凌說︰「我老竇都有參加第一季，仲唱得唔錯！你唱歌好過佢幾十萬倍，你拎冠軍都似！」吳大強之後稱囝囝來接他，而鏡頭見一轉就見到吳偉豪以長髮造型出現，即是吳偉豪在今集分別扮演「朱凌凌」及吳大強兒子，從劇集的演員表見到他今集另一名字叫「強仔」。
吳大強開心父子檔演出
片尾見到吳大強參加了《中年好沙聲第二季》，更成為大熱門。朱凌凌對住鏡頭若有所思，並謂「如果我去到70歲都仲好似Bill哥哥咁型就好啦！」吳大強受訪時稱因為囝囝加入《愛．回家》，所以自己一直有追看，如今可以跟囝囝一齊拍非常開心又夢幻。他又指今次對白很長，但囝囝都很幫手，並謂有些場口若對白太多會分段拍。