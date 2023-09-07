愛．回家｜吳大強吳偉豪父子檔演出 扮暈唱歌走音狂自抽

《愛．回家之開心速遞》今晚(7日)播出吳大強與吳偉豪父子檔演出的一集，劇集提到吳大強在殯儀館門外執到池子考(阮政峰飾)及阿壯(焦浩軒飾)的「吉宜屋」的卡片，於是上門要求他們幫他拍一個追夢MV。今集吳大豪與囝囝吳偉豪有大量對手戲，而且劇中出現他頭暈及被人笑唱歌難聽等自抽情節，令不少網民笑爆。

劇情提到吳大強有感好朋友離世，於是想趁仍在生的時候，拍一個MV完成自己未了的心願。於是吳大強到「吉宜屋」，但因為壞LIFT，搞到他要行樓梯，最後死撐一輪之後便暈倒。由於他穿得西裝骨骨，加上又要求MV要用到最好的東西，阿壯等人以為他非常有錢，於是向他開價十萬。此時，他亦應眾人要求自彈自唱，但遭池子孝等人恥笑得好難聽。