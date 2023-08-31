愛．回家｜周嘉洛回歸 郭柏妍加入《開心速遞》獲網民爆like

《愛．回家之開心速遞》今晚播出的一集，終於有網民最愛的「廢青安」周嘉洛登場。周嘉洛在其他劇集被指演譯太過周星馳，如今回歸劇組，劇情安排他性情大變，當「June」古佩玲他占卜時，因不滿結果而大發雷霆，與以往傻更更的「廢青安」大不同。

郭柏妍被指係醜女

今集劇情充滿不少笑料，有不少網民坦言終於有繼續捧場的動力。包括熊家上下以為廢青安變了係女都啱，甚至連「食屎陳師奶」也成為其對象，嚇得「根叔」劉丹表示不想要陳師奶當孫新抱。之後，又因為熊家以為廢青安把「Liza」姜麗文帶入帳蓬洞房，眾人互相拉扯指罵，全場都充滿不少笑料。

及後郭柏妍登場，她扮演吳旺達的女人，來港是為了搶廢青安做老公，並要用吹箭迷暈廢青安繼而拉去洞房。由於廢青安在吳旺達太耐，審美眼光大轉變，凡是醜女對他來說都是大美女，如郭柏妍這類都被列入醜八怪。片尾廢青安表示為了透下氣，所以特地申請調回香港工作。換言之，周嘉洛將會常註劇組。不過，網民期待的「安Bon戀」，現階段沒有可能再發生，周嘉洛曾解釋因為廢青安的審美眼光已轉變，加上劇情不久前才交待Bonnie與蔥頭愛得火熱。