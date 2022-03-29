愛．回家｜大小姐變大嬸 林淑敏豁出去零化妝演出

《愛．回家之開心速遞》昨晚播出的一集，絕對是林淑敏豁出去的演出！劇情交代「大小姐」因為被檸檬汁灼傷臉部，於是不能化妝，於是全素顏示人。

由於過去大小姐都是化好妝示人，因此全素顏的她自覺不能見人，於是包到冚回公司，沒料到被保安部誤以為是外人，鐵面陳等強行扯掉大小姐的太陽眼鏡及圍巾之後，紛紛被嚇得大叫，並以「大姑」、「大嬸」稱呼對方，搞到大小姐非常修心。之後IT部同事卻為了不讓其他人知道他們看色情寫真，於是用大小姐素顏作為封面蒙混過關，又大讚她的素顏非常好，是IT界的女神，令她花心怒放。