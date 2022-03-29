愛．回家｜大小姐變大嬸 林淑敏豁出去零化妝演出

《愛．回家之開心速遞》昨晚播出的一集，絕對是林淑敏豁出去的演出！劇情交代「大小姐」因為被檸檬汁灼傷臉部，於是不能化妝，於是全素顏示人。
由於過去大小姐都是化好妝示人，因此全素顏的她自覺不能見人，於是包到冚回公司，沒料到被保安部誤以為是外人，鐵面陳等強行扯掉大小姐的太陽眼鏡及圍巾之後，紛紛被嚇得大叫，並以「大姑」、「大嬸」稱呼對方，搞到大小姐非常修心。之後IT部同事卻為了不讓其他人知道他們看色情寫真，於是用大小姐素顏作為封面蒙混過關，又大讚她的素顏非常好，是IT界的女神，令她花心怒放。
人人大讚素顏靚
眾人為了討好大小姐，人人大讚她非常省鏡，令她更有自信並自告奮勇擔任公司藥妝的素顏模特兒。最後大龍生發現紅隧口這些廣告，嚇得不停大罵，更認為是危害駕駛人士安全，打去鬧爆大小姐找來這麼醜的女人做模特兒，令她大受打擊。不過，惟獨她的老公送水輝認為大小姐全素顏最美，而送水輝的兒子當下明白「情人眼裡出西施」的道理。
林淑敏豁出去
其實要一個女藝人零化妝演出，絕對是一個心理大挑戰，但林淑敏零化妝演出，絕不難看，也不像劇中眾人這般誇張表示認不出她。她在IG分享那些素顏照，留言說︰「我樣衰係事實，但係我鼓起勇氣！#你嘅價值由你來定義#不要跟著別人的眼光走」網民亦大讚林淑敏皮膚保養得好。