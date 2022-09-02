愛·回家｜「威龍潘金蓮」梁茵做餐廳侍應惹閒言閒語 IG出PO懷疑有抑鬱症

現年28歲嘅梁茵（Kiko），於2013年入讀第26期無線電視藝員訓練班，其後憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演勢利又貪錢，仲經常憑美貌去換取利益嘅「威龍潘金蓮」Anita而為觀眾認識。上年10月因不滿合約制度及山頭文化而離巢，與TVB結束8年賓主關係，不過佢離巢後就被爆出有經濟困難，較早前佢喺朋友介紹下到日本餐廳做侍應，雖然暫時紓解財困，不過就引嚟外間唔少閒言閒語。另外，最近佢亦再次喺幕前亮相，為《Chill歎男女》擔任主持。

超過一個月冇更新IG嘅梁茵，去到前日（31日）終於出PO透露自己近況，佢出PO指早前心情低落，更懷疑自己有抑鬱症：「有一段長時間冇喺網上社交平台出現，前陣子處於一個極之隱藏自己嘅狀態。因為不想解釋所有不實的指控，甚至懷疑自己有抑鬱症，對於朋友嘅過度關心，會感到煩擾、憂慮，不明白為什麼投身飲食行業，就給別人認為是落難。」

另外，佢仲認為職業無分貴賤，人哋睇唔起自己唔緊要，自己一定要睇得起自己：「每個人都經歷過人生不同階段的轉變，為什麼要用自己的價值觀去衡量別人的人生，職業無分貴賤，憑自己雙手努力在疫症中自強不息，不渴望得到掌聲，只希望鼓舞身邊還在奮鬥，不想認輸的你，可能有很多人看不起你，但自己必須看得起自己！」