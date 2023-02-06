愛．回家｜宋宛穎登場即與吳偉豪拍咀戲 網民嬲爆Candy「失戀」

《愛．回家之開心速遞》昨日再有新角色登場，2021年港姐冠軍宋宛穎以《揸流灘》片場美術指導「Tiffany」出現，並且角色已預設是朱凌凌(吳偉豪飾)的暗戀對象，朱凌凌向她展開追求，而他亦不時向Candy(葉蒨文飾)請教意見，令Candy打翻醋埕。
朱凌凌與Tiffany片場親咀
Candy在劇中一直暗戀朱凌凌，不時為他親手做麵包，藉此討好對方歡心，而書蟲(林浩文飾)就一直暗戀Candy，甘願做對方的兵。及至最後，Candy在片場見到朱凌凌與Tiffany親咀，確認戀情，Candy非常失落，但她亦沒有接受書蟲的愛意。因此昨晚元宵當日，劇中有朱凌凌與Tiffany成為新情侶，而Candy及書蟲都同時「失戀」。
網民對Candy「失戀」大感不滿，又指朱凌凌跟Candy比較合襯，亦是一直追開的故事線，如今突然「分手」，於是不斷留言「問候」編劇全家，指編劇特別愛拆散網民看好的CP。
宋宛穎被指太成熟
由於過去無綫都會鋪下一些故事線，令角色淡走，之後久久未有歸期，有人擔心Candy將會成為下一個離「家」的人。至於宋宛穎初登場便成為朱凌凌暗戀對象，速度之快有別過往，可見她獲特別待遇。不過，宋宛穎的身形比以前脹了不少，加上妝容問題，驟眼看比吳偉豪成熟，予人感覺女方比男方年紀大，有網民甚至說「個女人似朱ling阿姨多啲喎」。然而，現實中的宋宛穎只得23歲，比吳偉豪細一年。