愛．回家｜宋宛穎登場即與吳偉豪拍咀戲 網民嬲爆Candy「失戀」

《愛．回家之開心速遞》昨日再有新角色登場，2021年港姐冠軍宋宛穎以《揸流灘》片場美術指導「Tiffany」出現，並且角色已預設是朱凌凌(吳偉豪飾)的暗戀對象，朱凌凌向她展開追求，而他亦不時向Candy(葉蒨文飾)請教意見，令Candy打翻醋埕。

朱凌凌與Tiffany片場親咀

Candy在劇中一直暗戀朱凌凌，不時為他親手做麵包，藉此討好對方歡心，而書蟲(林浩文飾)就一直暗戀Candy，甘願做對方的兵。及至最後，Candy在片場見到朱凌凌與Tiffany親咀，確認戀情，Candy非常失落，但她亦沒有接受書蟲的愛意。因此昨晚元宵當日，劇中有朱凌凌與Tiffany成為新情侶，而Candy及書蟲都同時「失戀」。

網民對Candy「失戀」大感不滿，又指朱凌凌跟Candy比較合襯，亦是一直追開的故事線，如今突然「分手」，於是不斷留言「問候」編劇全家，指編劇特別愛拆散網民看好的CP。