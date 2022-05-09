愛．回家｜張景淳解凍 龔燁返接龍隨時又出trip

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》今日終於見到龔燁(張景淳飾)，劇情提到龔燁幾經辛苦終於回到熊家，更大吐苦水並指自己經歷重重劫難全因大小姐(林淑敏飾)將其回程頭等機票取消所至。及後他向大龍生(羅樂林飾)報告工作，從對方口中得知自己一直在外工作，全拜大小姐所賜。

龔燁險被安排出國 龔燁對大小姐懷恨在心，不但不派手信給她，事事與她對著幹，細龍生(鄭世豪飾)於是拉攏龔燁。大小姐得知龔燁投靠細龍生之後，拿熊若水(呂慧儀飾)出氣，揚言會把龔燁調到外國工作。同一時間，細龍生因不想到另一國家工作，於是提議由龔燁代替自己，而龔燁從同事口中得知自己一直在外工作全是大龍生意思，而非大小姐。他只好硬著頭皮向大小姐耍冧，而大小姐不屑對方的行為，嗌龔燁做「契弟」。雖然龔燁不用代替細龍生出國，但仍與大小姐面和心不和。