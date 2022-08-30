愛．回家｜新一集加入防騙信息 保安局副局長片尾呼籲提防誤墮陷阱

騙徒手法層出不窮，有香港人懷疑被誘騙到柬埔塞、緬甸等東南亞國家，被禁錮從事非法工作，近日流傳一則由保安局向公務員發出的訊息，指保安局早前成立專責小組，協調相關執法部門的跟進工作，並致力加強宣傳，提醒市民提高警高，不要受騙。而今晚(30日)播出的《愛．回家之開心速遞》，配合宣傳教育工作，保安局呼籲公務員鼓勵家人、朋友收看，保安局副局長更在劇集播畢後亮相，呼籲提防從事非法工作的陷阱。

為搵筍工險誤墮騙局

今集講述接龍實習生Mike、壯、林子穎、Fanny與Gigi等看到公司以$18,000聘請Management Trainee，為爭取相同人工於是集體辭職。由於要一個月通知，他們在正式離職前急著搵工，有人發現網上招聘廣告，有獵頭公司請經理，不但高薪，而且毋須經驗，可是要到泰國或其他東南亞國家上班。因為懷疑是騙局，擔心會被賣豬仔兼虐打，甚至會被變賣器官，於是改為到殯儀館做兼職，客串破地獄兼扮孝子賢孫，並決定創業開設「吉宜屋」，專做白事。

後來，他們在公司餐廳見到大小姐向新員工簡介，提到近日網上好多海外筍工騙案，不用學歷，之後會被賣去緬甸 ，叫新人別要中計。最後，大小姐嫌班新人質素參差，更有阿媽去投訴份工辛苦，令大人姐大動肝火，結果決定加人工挽留Mike、壯等接龍實習生，但為了面子，只肯加人工到$17,999，而他們為安慰自己有18,000月薪，以吉儀一蚊補數。