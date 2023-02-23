愛．回家︱「星二代」廖家爵飾怪鄰居獲關注 自食其力不靠父蔭入行

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》不時有新臉孔加入，除咗為觀眾帶嚟新鮮感之外，同時亦可以給予新人機會。前晚（21日）劇情就講到June（古佩玲飾）一個人租住劏房，遇上新嘅怪鄰居蔡先生，初認識就已經行為怪異，話佢身上有獨特嘅香味同好好聞，不停聞佢身上嘅香氣。之後，June疑似俾佢跟蹤，蔡先生暗中打聽June嘅返工時間，June返到屋企仲覺得物品被人移動過，認定蔡先生係變態佬。June就搵龍璟風（陳浚霆飾）幫手喺屋企裝監控鏡頭，期間蔡先生就入咗June屋企，去洗衣機拎啲衫去聞，後來發現蔡先生只係借用洗衣機，並冇其他意圖。

爸爸是廖駿雄

喺劇中飾演怪鄰居蔡先生嘅就係廖家爵（Kelvin），佢身形高大，仲擁有粗眉大眼。廖家爵其實係「星二代」，爸爸係《天師執位》「大粒墨」廖駿雄，不過佢未有靠父蔭，而係去參加2019年第30期無綫電視藝員訓練班。廖家爵喺畢業後便加入TVB，不時喺劇中飾演古惑仔，例如同一晚佢就喺《廉政狙擊》飾演充滿殺氣嘅黑社會手下。

另外，廖家爵嘅爺爺廖潤琛曾經係香港上水圍村村長，新界鄉議局第一副主席，仲曾獲英女皇授勳成為香港太平紳士，鳳溪廖潤琛紀念學校就係為咗紀念佢而命名；上水嘅龍琛路亦都係為咗紀念廖潤琛及張人龍（傅聲爸爸）而命名，真係相當威水。