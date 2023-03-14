愛．回家｜朱Ling孭起Candy好有CP感！名牌大學出身葉蒨文由路人甲變女神

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》劇情輕鬆搞笑又溫馨，深受觀眾及網民歡迎。劇集仲造就咗多對深受歡迎CP，例如有大小姐與送水輝、熊若水與龔燁等等，佢哋嘅感情發展一直備受大家關注。早前就講到由朱Ling（吳偉豪飾）與新登場角色Tiffany（宋宛穎飾）火速修成正果，而一直暗戀朱凌凌嘅Candy（葉蒨文飾）非常傷心。不過前晚（12日）嗰集有突破性發展，劇情講述朱Ling同Candy食完晚飯後，有賊仔偷走朱Ling車上嘅物品，而穿著高踭鞋嘅Candy就搏命幫佢追賊，仲唔小心整傷腳，之後朱Ling就孭起佢。喺劇集尾段，當朱Ling阿哥（梁証嘉飾）問佢女朋友叫咩名嘅時侯，朱Ling竟然一時口快快答咗Candy，之後先更正話係Tiffany。

呢集出街後，唔少網民都非常支持「0Can CP」朱Ling同Candy，除咗話朱Ling孭起Candy呢一幕好sweet之外，仲好希望佢哋快啲喺咪一齊：「希望到時朱凌同Candy真係有開花結果」、「這對CP越來越喜歡」、「真心希望朱Ling同Candy可以快啲喺埋一齊。」、「好鍾意睇呢pair」、「朱凌跟candy真係好襯」、「0Can戀眾望所歸」、「唔好拆散靚仔靚女喇，CANDY同朱令好襯」、「這一集很有心動的感覺 朱0揹你那一part好甜」、「​​今集candy非常之神勇，高爭鞋追賊9條街，仲令朱0潛意識認左你系佢女朋友」、「正 朱ling自己講女朋友係Candy 睇黎Candy仲有機會,希望d對Cp可以開花結果 真心覺得好襯」及「絕對支持朱can配」等等。

港姐出局後未放棄夢想

30歲嘅葉蒨文（Sophie）外貌標緻，中五畢業後前往英國升學，喺名牌大學京士頓大學完成服裝設計系學士學位，2016年參選香港小姐入行，不過可惜32強出局。未有放棄加入娛樂圈嘅葉蒨文，修讀訓練班後由路人甲做起，後來加入《愛·回家》劇組，原本只係做熊心如（蘇韻姿飾）其中一個冇名嘅同學，不過之後獲監製睇中飾演固定角色「島大女神」Candy，更憑Candy一角成功彈出，深得網民喜愛。去到前年，葉蒨文獲得無綫經理人合約，成為親生女，同年年底獲提名競逐「飛躍進步女藝員」。

葉蒨文亦有參加過田徑隊及學跳舞，仲曾經去北京舞蹈學院考中國舞12級資格試。而佢喺接受傳媒訪問時就話今次著高踭鞋追賊一幕總共拍咗10個take，不過路程比較短，所以都唔算跑咗好多，對佢嚟講唔算太難，喺拍攝之前拉下筋就可以。另外，佢仲話肢體協調同靈活都係演員需要訓練嘅其中一個部份，而佢今次著高踭鞋追賊對好多動作演員嚟講真係好小事。